日媒指21內地大學取消交換生計劃 赴日夢碎學生：會改變很多人的人生

日本首相高市早苗去年11月的「台灣有事」言論，令中日關係跌至冰點，影響兩國交流。有日本媒體報道，指已有21所內地重點大學暫停赴日交換生計劃。有受影響學生指「會改變很多人的人生」。

中央社報道，日媒《朝日新聞》調查發現，中國教育部於去年11月呼籲公民審慎考慮赴日留學，被視為對高市答詢的反制措施。多數停止交換學生的中國大學以「國際環境影響」為理由，但東京大學特任教授園田茂人指出，實際上可能是「揣摩上意」的結果。

日4學生無法赴中留學

報道指，內地多所重點大學已陸續取消赴日交換留學計劃，在取得資訊的27所大學中，多達21所表明暫停交換留學。

上海復旦大學相關人士表示，學校表態「不鼓勵學生赴日本留學」，並停止今年4月新學期交換計劃；北京林業大學則是勸退有意申請到日本留學的學生，最終導致無人申請。部分學校已決定停止秋季後的相關計劃。

另一方面，日本也出現學生沒辦法前往中國交換的情況。立命館大學表示，該校與中國、南韓的大學進行輪流去各校上課一學期的Campus Asia交流計劃，因為中方停止接收學生，原訂新學期前往中國的4名學生無法成行。

此外，北海道大學、名古屋大學、愛媛大學、島根大學、廣島大學、大分大學、鹿兒島大學等多所日本大學，也收到部分合作學校暫停交換學生計劃的通知。

一名遼寧省大三男學生原本計劃4月起赴鹿兒島大學交換1年，卻在出發前夕被校方以「國家不允許」為由停止計畫，坦言「難過到整晚無法入睡」。

他從高中開始學習日語，並希望未來能在日本工作，他說：「留學中止，會改變很多人的人生。」

另一名浙江省大二女學生原本計劃10月赴千葉大學交換，卻在3月初接獲取消通知。她表示，她熱愛日本舞台與演員，「原以為留學能更接近夢想，如今卻被迫中斷」。