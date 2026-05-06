台北鼠患︱蔣萬安宣布設「鼠類偵防師」 被嘲照抄陳水扁舊橋

台北市爆發「鼠患之亂」，市長蔣萬安宣布全市12行政區的大規模清潔消毒，並設置「鼠類偵防師」等，卻被嘲笑照搬前台灣領導人陳水扁任台北市長時的滅鼠方法。陳水扁則在Threads留言滅火：「不要這樣說人家，也許是雄雄想到，純屬巧合」。

陳水扁搭配用AI二創的梗圖，化身「抓鼠達人」。Threads

蔣萬安昨日宣布將在最短時間進行全市12行政區的大規模清潔消毒，並設置「鼠類偵防師」，未來市民有需求可聯繫政府，政府會指派相關人員到家協助滅鼠，徹頭徹尾整理市容，呼籲民眾不用過度恐慌。 多名台北網友近日在社交平台發布影片稱，白天經過菜市場時，看見10幾隻老鼠群聚；也有民眾指出，士林區延平北路六段周遭、捷運市政府及忠孝復興站旁都有老鼠蹤影。

陳水扁5日上午在Threads分享處理鼠患的經驗，就是在12個行政逐一大掃除。同日下午，蔣萬安即推出完全與陳當年一樣的措施，被網民諷：「我快笑死！蔣萬安乖乖聽阿扁的話，要做12區大清消了」、「感謝阿扁心胸寬大出手幫忙」、「阿扁你也太會了吧」。

陳水扁則留言，「不要這樣說人家，也許是雄雄想到，純屬巧合」，還搭配用AI二創的哏圖，取材自高雄抓漏達人陳財佑的宣傳車，化身「抓鼠達人」。