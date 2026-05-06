中國觀察：倒計時8天 特朗普訪華還有變數嗎？

距離白宮官宣的5月14日特朗普訪華日期，僅剩8天，由於中方仍未證實日程，加上霍爾木茲海峽的硝煙還未散盡，擦槍走火的風險如影隨形，不少人會問特朗普的訪華計劃，還會發生變化嗎？對此，可以試從四方面作出分析。

一是美方的最新表態。就在周一，特朗普直言「兩周後將與中國領導人會面，我對此滿心期待」。上周，美國財長貝森特也明確表示，相信特朗普不會再推遲訪華。事實上，面對支持率下跌及中期選舉逼近，特朗普急欲借訪華來塑造外交政績，並希望談妥經貿議題，給美國農民帶去一些利好，拉攏選票。這些「剛需」並未因為伊朗戰事而改變，故特朗普不會隨便放棄訪華良機。



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二是後勤準備已到位。這場訪華早已不是「紙上談兵」。要知道，這將是伊朗戰事後特朗普首度外訪，加上此前的白宮記者協會槍擊案，可以預期特朗普此訪，美方的安保會格外嚴密。美軍四架運輸機提早了10多天飛赴北京，卸下先遣物資，這意味着行程已經進入「不可逆轉」的階段。

三是中東最壞時期已過。伊朗戰事確是最大變數，但相較3月底延遲訪華時，如今局勢處於「脆弱停火+持續談判」階段，雖反覆但可控，沒有全面升級到需要特朗普再度留守白宮的程度。為了順利訪華，估計特朗普暫時也會在霍峽問題上「忍手」。

四是盡管中方譴責美國對伊戰事，但兩國保持溝通、管控分歧的主基調未變。外長王毅在兩會期間形容今年是中美關係的「大年」，高層交往議程已擺上桌面。如今全年時間近半，中美峰會已無太多延宕餘地，如期推進符合雙方「以元首外交穩定關係」的共識。

基於以上四點，特朗普訪華計劃生變的機會相當低，當然國際政治沒有絕對，尤其是飄忽不定的特朗普時代。如無意外，外交部很快將就此作出正式公佈，大家拭目以待。

紀曉華