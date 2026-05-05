瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜落傷勢不明 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」

一條「高空項目繩索斷裂遊客墜落」的視頻引發網絡關注。據內地新京報報道，事發地為四川華鎣市瑪琉岩瀑布風景區，該遊客體驗的是懸崖鞦韆項目。華鎣市文旅局工作人員證實，事發於5月3日，遊客受傷情況不便透露，目前多部門已介入處理。



另據極目新聞報道，視頻中，一名女遊客在穿戴好安全繩後，被緩慢送出安全區域，期間該女子一直重覆稱「沒綁緊」，在遊客剛滑出安全平台後，立馬跌落懸崖。有網友稱，該名女子跌落後碰撞到崖壁，現場工作人員穿著的背心標有「重慶探險營」字樣。

公開資料顯示，「重慶探險營」為一家戶外拓展企業。一名工作人員表示，此事發生在四川廣安華鎣市，目前此事已同家屬協商處理，正在配合當地政府部門調查，項目暫時停業，其餘情況不便透露。

該企業微信公眾號曾於3月份，發布了華鎣市溪口鎮瑪琉岩瀑布風景區項目介紹，其中一項為懸崖上的大擺蕩。

5月4日，瑪琉岩瀑布風景區官方賬號發布臨時閉園公告稱，因受不可抗力因素影響，為了築牢安全防線，同時對景區內相關設施進行專項檢修維護，景區暫停營業至5月10日。