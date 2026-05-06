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五一假期｜遊客騎呢打卡無極限 揸廁紙敦煌「網紅廁所」自拍掀熱潮｜有片

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更新時間：07:00 2026-05-06 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-06 HKT

內地旅遊景點無奇不有，連公共廁所也能成為「網紅」打卡熱點！據內媒《極目新聞》報道，甘肅敦煌夜市一個號稱耗資數百萬人民幣建造的「五星級」廁所，自去年啟用以來在網上爆紅。在剛過去的「五一」假期，大批遊客竟慕名而來，專程排隊「朝聖」，「新玩法」是手持紙巾（衛生紙）在廁所門外拍片留念，令人嘖嘖稱奇。

有壁畫咖啡機豪華如景點

報道指，這座名為「敦煌淨界」的廁所（公共衛生間），位於國家3A級景區敦煌夜市內。其外觀採用玻璃幕牆設計，驟眼看來與高級寫字樓無異。廁所內部則以敦煌石窟為主題，不僅牆身繪有精美壁畫，更設有特色綠植、香薰、休息區，二樓甚至有咖啡機和行李寄存服務，設施之豪華，完全顛覆了公眾對傳統公廁的印象。

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由於裝修實在太過豪華，該廁所迅速在各大社交平台走紅，成為敦煌的另類「必去景點」。

遊客：此行唯一目的

在網上流傳的影片中，不少遊客專程來到「敦煌淨界」門外，並做出一個令人啼笑皆非的「儀式」：「手持衛生紙打卡」地標。有網民在片中寫道：「來敦煌只幹一件事，就是打卡幾百萬建造的雅丹地貌廁所。」

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多名在場遊客向內媒記者表示，這個「網紅廁所」早已洗版，今次到敦煌夜市，除了品嚐美食，另一個主要目的就是專程來此「朝聖」。

據悉，該厠所由近30年樓齡的舊建築改造而成，內部除了設計奢華，亦配備獨立母嬰室、無障礙設施及休憩區等多功能服務，旨在打造敦煌的文化新地標。
 

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