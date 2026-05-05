西九龍站︱背囊男褲袋藏大麻煙北上被截 圖施「魔術手」避查︱有片

近日，西九龍站海關查獲一名進境男子將8支大麻捲煙藏匿在糖果袋中攜帶進境。閉路電視更拍下涉案男子不斷企圖逃避拿出大麻煙的過程。



據海關總署微博「海關發布」通報，當日，關員發現1名男性旅客進入海關監管區未向海關申報，且神情萎靡、面容憔悴，關員隨即對其進行攔截檢查。

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關員曾多次要求其取出褲袋中物品放置在查驗台上，該旅客遮遮掩掩不配合，並試圖將左邊褲袋中物品轉移至其他部位，逃避海關監管意圖明顯。

經進一步檢查，關員發現其左邊褲袋中物品是一糖果袋，並在其中發現帶有刺鼻氣味的疑似大麻捲煙8支，淨重0.92克。當事人承認其有吸食大麻行為。後經鑑定，卷煙中均檢出四氫大麻酚（THC）成份。目前，該案件已移交海關緝私部門處理。