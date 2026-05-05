內地星巴克｜女員工被要求賣糉接大單 收酒店房號訊息：洗乾淨找我

國際連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）在中國內地市場，近日爆出為促銷端午節「星冰糭」，向員工施加巨大銷售壓力，甚至有女員工在成功推銷50盒糭子後，竟遭客戶要求「陪睡」的醜聞，事件在網上引發公憤。

綜合《西安廣播電視台》等多間內地媒體報道，距離端午節尚有一個多月，但星巴克在內地的門市已開始強推「星冰糭」禮盒，並向所有員工（包括兼職及新入職員工）下達銷售指標（KPI）。多名自稱星巴克員工的網民在社交平台申訴，指若無法達標，便會被主管在會議上責罵，甚至暗示要員工「自己想辦法」，壓力極大。

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其中，一宗個案尤其令人震驚。一名女員工發文稱，為完成業績，她好不容易聯繫上一名熟客，談成一筆50盒糭子的大訂單。豈料，對方下一秒竟傳來一個酒店的定位，並附上極具侮辱性的訊息：「洗乾淨 20:30 來找我。」

該名女員工崩潰地表示，一邊是主管每天的「情緒勒索」，另一邊是客戶的齷齪要求，在雙重壓力下，她坦言自己「一瞬間真的動搖，不然就答應算了」，事後對自己曾有此念頭感到極之後悔。

業績壓力早有前科

事件曝光後，輿論普遍批評星巴克將業績壓力完全轉嫁至基層員工，形同「逼員工用尊嚴換業績」。事實上，星巴克的「跑數」文化早有前科。有媒體翻查資料，指星巴克過去在中秋節期間，亦曾有員工因月餅銷量不達標，被迫自掏腰包「刷單」湊數。

面對網上的連串指控，內地星巴克的客戶服務人員僅回應稱，對於網上流傳的相關情況「確實不是很清楚」，未有正面回應是否存在強迫銷售的問題。

據了解，星巴克近年在中國市場面臨瑞幸、庫迪等本土平價咖啡品牌的激烈挑戰，業績增長放緩。外界質疑，此次的「賣糭」風波，或與其業績壓力日益沉重有關。