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河北航空︱乘客飲用水標「路邊」生產 官方急澄清釋疑

即時中國
更新時間：13:00 2026-05-05 HKT
發佈時間：13:00 2026-05-05 HKT

內地航班的飲用水安全再惹關注。據上游新聞報道，一名旅客早前搭乘河北航空時，驚見機上派發的樽裝水，生產地址竟標示為江西某村的「路邊」。事件在網上發酵，更有網民揭發該生產商的工商登記參保人數為「0」，質疑是「黑心作坊」產品。

廠家：僅為地名

事發於5.1黃金周，有旅客發現河北航空的「樂雲湘」牌樽裝水，地址標示極不尋常，引發對水源安全的憂慮。

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面對質疑，生產廠家解釋，「路邊」僅是廠區的慣用地名，實際水源為深井水，並強調廠房有全自動生產線。然而，對於「0員工」的質疑，廠家僅稱生產線自動化程度高，在崗工人不多，未有作進一步正面回應。

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航司：符合規格

另一方面，河北航空澄清，指涉事批次由長沙供應商提供。因廠家所在地無正式門牌，在工商註冊時只能使用當地慣稱，故包裝亦需印上「路邊」二字。

航空公司強調，經內部複查，該供應商資質及產品均合規，旅客可放心飲用，並重申對航空食品的採購有極嚴格標準。

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