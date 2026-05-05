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世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室

即時中國
更新時間：11:15 2026-05-05 HKT
發佈時間：11:15 2026-05-05 HKT

22歲中國超新星吳宜澤奪2026年世界桌球錦標賽冠軍，不僅成為史上第2年輕的「世界波王」，更是連續第2屆由中國球手成為此錦標賽的冠軍獎盃。消息讓全國球迷興奮，惟吳宜澤的成功，與父親當日為了兒子天賦所作出的心血不無關係。

《北青體育》報道，2003年10月出生於蘭州的吳宜澤7歲開始接觸桌球，即時迷上這項運動。他的父親吳傑品看到兒子的天賦，就決心全力培養他。

吳傑品曾表示，為了讓孩子練球，吳傑品‌當年關停經營多年、收入穩定的古董店‌，全職陪兒子踏上職業桌球道路。他帶著兒子輾轉全國各地求學、訓練，耗盡家庭積蓄。當13歲的吳宜澤在國內難覓對手時，吳傑品不惜賣掉位於蘭州的全家唯一住房‌，將所得款項全部投入，陪同兒子前往東莞的丁俊暉桌球學院學習。

父親留英身兼多份工作賺生活費

在東莞期間，吳傑品承擔所有後勤保障工作，他更陪兒子前往英國謝菲爾德（Sheffield）定居。由於當地生活成本高昂，他‌租住簡陋的半地下室‌，並‌同時打多份體力散工來維持生計和兒子的訓練支出，對自己則極度節儉。

即使吳宜澤職業生涯曾遇低谷，吳傑品從未對兒子抱怨或施加壓力，反而繼續陪伴幫助兒子渡過難關。吳宜澤最終去年在南京國錦賽奪得職業生涯首冠，如今更成為世錦賽冠軍‌‌。
 

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