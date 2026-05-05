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溫州貪靚女司機「鬆手」化妝被罰 讚輔駕功能開得比自己好｜有片

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更新時間：11:40 2026-05-05 HKT
發佈時間：11:40 2026-05-05 HKT

在浙江溫州，一名女司機竟在高速公路將行駛中的汽車當成自家化妝間！據《央視新聞》報道，該名林姓女子早前多次在社交平台發布影片，炫耀自己在使用車輛的輔助駕駛功能後，完全放開軚盤，並在高速行駛的車輛上從容地化妝、飲食甚至聞歌起舞，更向警方辯稱：「作為女司機，我覺得它（輔助駕駛系統）比我開得好！」

拍片「自炒」遭網民舉報

報道指，溫州高速交警近日接獲市民舉報，指一名女司機在網上發布多段危險駕駛的影片。警方經調查後，在該名林姓女子的社交帳號中，發現多條令人咋舌的影片。

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畫面顯示，林女在啟動車輛的輔助駕駛功能後，便將行車安全完全拋諸腦後。她不僅雙手離開軚盤，有時在吃東西，有時跟隨音樂舞動，甚至一邊高速行駛，一邊對鏡化妝，其罔顧安全的行為，已對道路構成極大潛在危險。

遭罰款扣分

高速交警迅速鎖定該名女司機的身份，並傳召其到案接受調查。面對警方的質詢，林女竟理直氣壯地辯稱：「作為女司機，我覺得它（輔助駕駛系統）比我開得好。」

最終，警方對其危險駕駛行為，處以罰款200元人民幣及駕駛證記3分的處罰。當局亦藉此案強調，根據最高人民法院的指引，任何車載輔助駕駛系統都不能代替司機成為駕駛主體，駕駛人啟用該功能後，仍需負上全部駕駛責任。

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