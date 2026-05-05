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巴塞隆拿隨機斬人｜中國女子遊客區慘遭割喉亡 中領館促徹查

即時中國
更新時間：11:00 2026-05-05 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-05 HKT

西班牙旅遊熱點巴塞隆拿發生一宗駭人聽聞的隨機殺人案，一名中國籍女子在光天化日之下，慘遭一名持刀狂徒當街斬殺並割喉，當場死亡。中國駐巴塞隆拿總領事館證實事件，對同胞遇害深感悲痛，並已向當地警方提出嚴正交涉，要求全力徹查案件。

疑犯被捕 警列「性別暴力」調查

綜合外電及內媒報道，事發於當地時間上周六（2日）上午約11時，地點為巴塞隆拿的埃斯普盧格斯德略布雷加特（Esplugues de Llobregat）地區，該區深受遊客歡迎。據目擊者稱，一名持刀男子在街上徘徊，神色可疑，其後突然走近該名中國籍女受害人，向她連捅多刀，更殘忍地割開其喉嚨。

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血濺巴塞隆拿！中國女子遊客區慘遭割喉亡。 iStock
血濺巴塞隆拿！中國女子遊客區慘遭割喉亡。 iStock

緊急救援人員趕抵現場時，受害人已因傷勢過重，返魂乏術。有目擊者形容，街上留下一條長長的血路，場面極為恐怖。

加泰羅尼亞警方事後已拘捕一名男性疑犯，並正循「性別暴力」及隨機殺人的方向調查。

中方高度重視 促公正處理

中國駐巴塞隆拿總領事館於昨日（4日）發出通報，證實遇害者為一名中國公民，並對其不幸遇害深感悲痛。總領館表示，在接獲警方通報後，已第一時間啟動領事保護應急機制，並向遇害者家屬致以誠摯慰問。

中方已明確要求西班牙警方必須全力徹查此案，依法、公正處理，切實維護中國公民的合法權益。總領館將繼續與當地部門保持溝通，並積極協助家屬妥善處理後續事宜。

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