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「高空花仙子」斷杆？安徽女演員半空直墮地面 商場急解畫｜有片

即時中國
更新時間：10:30 2026-05-05 HKT
發佈時間：10:30 2026-05-05 HKT

安徽銅陵市一個商場前日（5月3日）上演驚險一幕！據內媒《荔枝新聞》報道，當地萬達廣場一名女演員在進行「高空花仙子」表演時，疑因器材故障，從數米高的半空直接墮落地面，倒地不起，嚇得在場觀眾驚呼連連。商場方面昨日（4日）緊急澄清，指事件並非如網上所傳的「高杆斷裂」，演員亦無大礙。

高杆失支撐力

事發於「五一」黃金周期間，從網上流傳的影片可見，該名扮演「花仙子」的女演員，當時正固定在一支數米高的細長杆體頂端，隨音樂搖曳擺動。豈料，杆體突然失去支撐力，急速彎曲，導致女演員整個人朝地面俯衝墜落。

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有目擊網民心有餘悸地表示：「現場看真的嚇死人，桿子好像斷了，演員摔下來後一直躺在地上沒動靜。」

商場：非斷裂 演員僅「順勢落地」

事件在網上迅速發酵，引發外界對演員安全的擔憂。涉事商場的工作人員昨日澄清，網傳說法有所誇大。商場方面解釋，該表演類似西安的「大唐不倒翁」，意外的起因並非杆體斷裂，而是演員的擺動幅度過大，導致杆體彈性不足以回彈，演員只是「順勢緩衝落地」。

工作人員強調，該名演員身體並無大礙，她倒地不起的原因，是因為身上穿戴著固定裝置，需要由工作人員協助解開，並非如外界所傳的「身受重傷」。

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