深中通道逢假日封路「施工」？ 官方澄清：防隧道堵死

有網友質疑深中通道（深圳至中山）每逢節假日就施工，故意人為添堵。官方澄清「封路」措施是為交通管控，防止隧道被堵死。據悉，深中通道節假日的日均車流量達逾15萬車次，可從深圳排到湖南長沙，遠超原有車流設計量。

不少網民都經歷過，每到重大節假日開車上深中通道，結果發現前方有反光「雪糕筒」壓縮車道、工程車佔據道路等等。「都放假了，怎麼還在封路施工？」不少人有此疑惑。

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深中通道官方微信號解釋，這些「封路」措施，不是在施工，更不是「人為添堵」，而是在進行交通管控，防止隧道被堵死。

官方稱，深中通道的海底隧道路段，通行能力低於路面與橋樑路段。若大量車輛同時湧入，極易造成通行滯緩，容易引發交通事故。另外，隧道沒有應急車道，一旦出現事故，救援會很困難，進而引發更大擁堵。

2024年6月30日通車的深中通道全線24公里，不設服務區。

通車後，從深圳到中山的自駕時間由原本2小時，縮短至30分鐘以內。