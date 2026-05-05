天津動物園阻遊客亂餵飼 幽默廣播寸盡人類生活：牠們不用吃預製菜︱有片

天津市動物園近日因一段極具地方特色的廣播內容，而在內地社交媒體上引發熱議。該段廣播以天津方言播出，旨在勸阻遊客投餵動物，其內容巧妙地將動物的福利待遇與普通民眾的日常生活水平進行誇張對比，形式詼諧幽默，被網民形容為「殺人誅心」的「單口相聲」，迅速獲得共鳴。



在廣播中，園方將園內的動物戲稱為享受編制待遇的「在編職工」，生動地描繪牠們優越的生活條件，當中包括不僅有「工資保險」、享受定期體檢，其飲食標準更是極為「高端」，例如可以「一筐筐地吃貓山王榴槤」、「一條條地挑選三文魚」等。

勸留錢對自己好點

隨後，廣播內容便將此與遊客的日常消費作出鮮明對比，例如「你一片片吃西瓜，動物一車車啃」，藉此反諷遊客的投餵行為實無必要，並幽默地勸喻：「有閒錢還是對自己好點吧！」



相關詞條在網絡上迅速走紅，不少網民留言調侃：「聽完（廣播），手裡的拼好飯（外賣）都不香了，動物吃三文魚，我吃預製菜。」而在「殺人誅心」的熱門話題標籤下，討論則多聚焦於廣播內容「扎心又好笑」的獨特效果，並讚賞「天津人連廣播都自帶包袱（相聲術語，指笑點）」。