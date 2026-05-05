湖南煙花廠大爆炸︱至少釀21死61傷 爆竹廠尚有兩個黑火藥庫潛極大危險

五一長假期間，湖南省瀏陽市一家煙花廠發生爆炸事故。事故發生後，當地應急、消防救援力量緊急趕赴現場開展救援。央視報道，截至目前，爆炸事故已致21人死亡，61人受傷。國家主席習近平事發後作出指示，要求盡速查明事故原因，嚴肅追責。



經過一個晚上，現場救援工作仍未停止。央視報道，現場停著大量的消防車，這是消防救援力量。據了解，爆竹廠還有兩個黑火藥庫存在，因此有相當大的危險。一公里區域和三公里區域範圍內的群眾已經撤離，只允許專業人員在內部作業。

蘑菇雲直捲半空

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網上流出影片所見，煙花廠爆炸後，從遠處可看到清晰濃煙直捲半空。

《新京報》報道，附近村民表示，事發後家裡門窗被震碎和變形，有幾百斤的石頭被炸飛到路邊。還有村民稱，因爆炸聲太大，她受了驚嚇已離開村。

習近平要求盡速查明事故原因

事故發生後，國家主席習近平高度重視並指示，要求抓緊搜尋失聯人員，全力救治傷員，妥善做好善後等工作。要盡快查明事故原因，嚴肅追責。

習近平強調，各地區和有關部門要深刻汲取教訓，盯緊壓實安全生產責任，抓好重點行業領域風險隱患排查整治，加強公共安全管理，確保人民群眾生命財產安全。

國務院總理李強亦批示，要抓緊核清人數，全力救治傷員，科學組織搜救，嚴防次生災害，妥善做好善後工作。

李強同時也要求盡快查明事故原因，依法依規嚴肅處理。

湖南省已組織力量全力做好傷員救治和現場處置等工作。目前，各項工作正在進行中。