宇樹科技︱機械人加州搭內陸機被指電池過大 遭拆電池「昏睡」︱有片

上周四（4月30日），西南航空一班從美國奥克蘭到聖地牙哥起飛的航班延誤了一個小時，原因是因為該航班出現一名與別不同的乘客，其是一名身高4呎的機械人「Bebop」。



據《三藩市紀事報》報道，航班追蹤平台FlightAware的資料顯示，該航班原定於當日下午2時起飛，但飛機卻在停機坪上停留近一個小時。

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一名當時在機上的《三藩市紀事報》退休記者透露，機長透過機內廣播解釋，是因機上一名「不尋常的乘客」導致延誤。



報道指，機械人由Elite Event Robotics公司的員工陪同，該公司專門為各種活動提供機械人租賃服務，而「Bebop」本為中國宇樹科技生產的G1基礎款人形機器人。該公司更在IG上貼出機械人上機前跳舞的影片，見不少



西南航空證實，機械人有購買座位，但登機後，機組人員認為這違反西南航空關於大型隨身物品的規定。後來Bebop被移至靠窗座位，航空公司人員暫時沒收電池，讓機拚械人的飛行中「沉睡一會」。



航空公司在聲明中解釋：「該裝置的鋰電池超過允許的最大尺寸，因此要求乘客將其取出。」