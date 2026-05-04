網約車司機拒改路 野蠻女客強扭軚盤撞欄｜有片

浙江發生一宗驚險的「搶軚」事件！內媒《大河報》報道，一名女子在乘坐網約車期間，因不滿司機拒絕其臨時改道的要求，竟在車輛行駛途中，突然從後座強行搶奪及扭動司機的方向盤（軚盤），導致車輛失控撞向路邊護欄。其罔顧性命的危險行為，已涉嫌觸犯「妨害安全駕駛罪」，料將面臨法律嚴懲。

要求改道送朋友 拒改訂單

據網上流傳的車內影片顯示，事發時，該名女乘客要求司機偏離原定路線，先送其朋友到目的地。網約車司機要求她必須先在手機應用程式上修改訂單，但遭到女方拒絕。

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在司機堅持按平台規則行駛後，該女子突然情緒激動，大喊「右轉！右轉！」，並隨即從後座伸手，強行扭動司機正操控的軚盤。由於事出突然，車輛瞬間失控，直衝向路邊護欄並發生碰撞。

惡客恐面臨刑責

從影片中可清晰聽見，意外發生後，驚魂未定的司機立即報警，並向接線生稱：「我要報警，我是網約車司機，乘客搶我方向盤，撞到了路邊了……」

幸運的是，事故中僅車輛損毀，並無造成人員傷亡。然而，法律界人士指出，在行駛中搶奪車輛軚盤屬極度危險行為，已嚴重危及公共安全。即使未造成嚴重後果，該女子的行為也已涉嫌觸犯「妨害安全駕駛罪」，最高可被判處一年以下有期徒刑。事件引發網民猛烈抨擊，怒斥該女子「別拿生命當兒戲」。