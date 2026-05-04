Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網約車司機拒改路 野蠻女客強扭軚盤撞欄｜有片

即時中國
更新時間：18:00 2026-05-04 HKT
發佈時間：18:00 2026-05-04 HKT

浙江發生一宗驚險的「搶軚」事件！內媒《大河報》報道，一名女子在乘坐網約車期間，因不滿司機拒絕其臨時改道的要求，竟在車輛行駛途中，突然從後座強行搶奪及扭動司機的方向盤（軚盤），導致車輛失控撞向路邊護欄。其罔顧性命的危險行為，已涉嫌觸犯「妨害安全駕駛罪」，料將面臨法律嚴懲。

要求改道送朋友 拒改訂單

據網上流傳的車內影片顯示，事發時，該名女乘客要求司機偏離原定路線，先送其朋友到目的地。網約車司機要求她必須先在手機應用程式上修改訂單，但遭到女方拒絕。

相關新聞：流動Cafe︱廣東網約車兼賣現磨咖啡 惹兩極討論平台指違規會追責

相關新聞：瀋陽離異夫妻將女兒當「人球」 網約車司機怒斥「孩子不是行李」

在司機堅持按平台規則行駛後，該女子突然情緒激動，大喊「右轉！右轉！」，並隨即從後座伸手，強行扭動司機正操控的軚盤。由於事出突然，車輛瞬間失控，直衝向路邊護欄並發生碰撞。

惡客恐面臨刑責

從影片中可清晰聽見，意外發生後，驚魂未定的司機立即報警，並向接線生稱：「我要報警，我是網約車司機，乘客搶我方向盤，撞到了路邊了……」

幸運的是，事故中僅車輛損毀，並無造成人員傷亡。然而，法律界人士指出，在行駛中搶奪車輛軚盤屬極度危險行為，已嚴重危及公共安全。即使未造成嚴重後果，該女子的行為也已涉嫌觸犯「妨害安全駕駛罪」，最高可被判處一年以下有期徒刑。事件引發網民猛烈抨擊，怒斥該女子「別拿生命當兒戲」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
01:15
灣仔酒店美籍婦墮樓亡 大堂女住客被砸中昏迷送院 玻璃碎另傷6人
突發
1小時前
佳宝超市8折優惠再臨！慶祝母親節一連8日全線掃平貨 蔬果/肉類海鮮/米油醬醋勁減
佳宝超市8折優惠再臨！慶祝母親節一連8日全線掃平貨 蔬果/肉類海鮮/米油醬醋勁減
飲食
6小時前
北部都會區新公屋年內入伙 網民視察粉嶺鳳凰嶺邨日與夜 街坊：地點方便到暈｜Juicy叮facebook截圖（資料來源：Cheehow Billy Wong＠facebook影屋邨 Estates FotoEXPO）
北部都會區新公屋年內入伙 網民視察粉嶺鳳凰嶺邨日與夜 街坊：地點方便到暈｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
食用安全
8小時前
服役16年 六合彩明換新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相｜Juicy叮
服役16年 六合彩明換新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
涉分手後公開親密照並勒索人夫260萬 情婦被裁6罪成 還押5.28判刑
涉分手後公開親密照並勒索人夫260萬 情婦被裁6罪成 還押5.28判刑
社會
7小時前
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
結束9年「臨時工」！港鐵Rapper震撼宣布Last Day 親述Rap式廣播背後辛酸與誕生之謎 網民送祝福｜Juicy叮
結束9年「臨時工」！港鐵Rapper震撼宣布Last Day 親述Rap式廣播背後辛酸與誕生之謎 網民送祝福｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
影視圈
3小時前
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-03 11:23 HKT