五一假期︱山西五台山突現風雪 缺裝備遊客變「雪條」險命喪高地︱有片

內地五一假期期間，數以千萬民眾到各地遊玩，當中山西五台山迎來大量遊客。惟5月2日，當地高海拔地區突然降雪及大風，有被人困向當局求救。

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網傳現場影片顯示，狂風夾雜著雪粒，行人難以站穩。有驢友的外套被吹飛，有人要互抱抵抗風雪。一名在帳篷內過夜的遊客表示，自己不敢入睡，「怕睡著了醒不過來」。在吉祥寺附近，山林中到處搭滿了帳篷。有網友表示：「五台山吉祥寺5月2日現狀，山裡住滿了人。」也有評論指出，部分人沒有帶備羽絨服。

直至周日（3日），有網民發文稱，五台山中台仍然風雪交加。有人描述當時在高山區域的遭遇：「當北台的天空開始飄小雪時，我以為自己進了景區。下午三點，看著別人花150元坐車離開，我拉著同行的一位21歲小伙子走進風雪，準備走接下來的9公里。出發僅5分鐘，我就意識到，5月的五台山不是我想像中的小雪，而是真正能要命的地方。」

周六高地突降至0℃

該遊客續稱：「我和背包共85公斤，在風雪中無法站直身體。沒戴手套的手完全失去知覺，露出的鼻子掛著冰霜，背包裡的水已經結冰。你能肉眼看到冷空氣從山頂撲下來。這樣的風雪，我堅持了兩個半小時才到鴻門岩，那裡連個避風的地方都沒有，又吹了半小時。渾身發抖，直到一小時後到達山下小鎮，洗完熱水澡才緩過來。點了一大堆吃的，第一次體會到怎麼吃都吃不飽的感覺。」



大河報《看見》報道，五台山應急管理局工作人員表示，已接到多宗救援電話，應急部門聯合消防、公安等展開緊急搜救。目前，求救遊客已全部被護送下山。

五台山預警發布信息顯示：5月2日早上近10時，五台山氣象站發布霜凍藍色預警，提示地面最低氣溫將降至0℃以下；11時29分發布大風藍色預警。到了5月3日早上11時18分，再次發布大風藍色預警。

五台山的最高峰為北台葉鬥峰，海拔‌3061米‌，被稱「華北屋脊」。五台山由五座山峰（東台望海峰、南台錦繡峰、中台翠岩峰、西台掛月峰、北台葉鬥峰）組成，台頂平坦寬闊，猶如壘土之台，故而得名。