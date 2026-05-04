滬教授捨身救回7歲女 舉撐20分鐘後溺斃

內地「五一」假期發生一宗偉大而悲痛的父愛故事。綜合內地媒體報道，上海科技大學年僅39歲的助理教授王晨輝，日前帶同7歲女兒到郊外戲水時，女兒不慎遇溺，王教授為救愛女奮不顧身躍入水中，並將女兒高高舉起苦苦支撐了20分鐘，直至女兒獲救，他自己卻因體力耗盡而沒頂，不幸溺斃。

據上海科技大學於昨日（5月3日）發出的訃告，該院助理教授、研究員王晨輝，「因奮不顧身營救至親，不幸溺水遇險」，經全力搶救後無效，於5月1日晚上7時46分逝世，終年39歲。

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有知情人士向媒體透露了事發時的感人細節。當時王晨輝帶同7歲女兒到郊外一處地方玩水，女兒不慎落水，他見狀立即跳下水，並奮力將女兒舉起，讓她得以呼吸，自己則在水中苦苦支撐了長達20分鐘，直至女兒平安獲救，但他本人卻因體力透支而溺斃，與家人天人永隔。

出身農村「放牛娃」 成幹細胞專家

據報道，王晨輝的學術成就背後，有著一段勵志的成長故事。他曾自述出生於一個普通的南方農村家庭，童年時光多在田間勞作或放牛，正是這段親近大自然的經歷，讓他對生命科學產生濃厚興趣，最終踏上科研之路。

王晨輝博士畢業後，曾赴美國頂尖學府從事博士後研究，專攻成體幹細胞及腎臟損傷修復等前沿領域，並於2021年回到上海科技大學任教，是備受師生敬重的青年學者。據悉，他的妻子同樣從事科研工作，如今卻要面對喪夫之痛，令人不勝唏噓。