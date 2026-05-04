自助餐中伏！虹鱒當三文魚賣 鄭州黑店被踢爆索償十倍

內地再爆食品安全爭議！據內媒《現代快報》報道，河南鄭州一名消費者早前到一間自助餐廳享用「三文魚暢吃」套餐，卻發現口感有異，經追問下，店家始承認所供應的並非真正的三文魚，而是淡水養殖的虹鱒魚。該名食客憂慮有感染寄生蟲風險，在交涉不果後，已正式入稟法院，向涉事餐廳索償十倍。

食客感口感有異揭發

據報道，化名「小鳥」的女顧客於上月初，到鄭州市的「德唯森環球料理」餐廳用餐。她本身是三文魚愛好者，一嚐之下便察覺餐廳提供的「三文魚」刺身口感不對。在她的再三追問下，店員終承認所用食材為虹鱒魚。

「小鳥」指出，虹鱒魚為淡水魚，其感染寄生蟲的風險遠高於海水的野生三文魚，若作刺身生食，安全堪虞。她表示，餐廳在團購網站上僅標榜「三文魚暢吃」，並無註明食材實為虹鱒，有誤導之嫌。出於憂慮，她與友人在餐後甚至自行服食了「杜蟲藥」。

相關新聞：「指鱒為鮭」惹眾怒 上海急召開定義討論會

檢測報告：不符生食標準

事後，「小鳥」要求店家提供食材的檢測報告。店家其後出示一份報告，雖顯示寄生蟲一項為「未檢出」，但有網民旋即「踢爆」，該報告所依據的國家標準GB2733-2015，適用於煮熟後食用的水產，而非可供生食的標準GB 10136-2015。

換言之，即使報告合格，亦不代表該批虹鱒魚符合直接生食的安全標準。

餐廳負責人其後辯稱，一直使用該款國產虹鱒，並補交一份由供應商提供的舊報告，圖證明食材可供生食，但「小鳥」對此並不接納。

在當地市場監管部門介入調解後，店家同意退回349元人民幣的餐費，並將相關套餐下架。然而，「小鳥」認為事件涉及食品安全及欺詐，決定循法律途徑追究到底。她已於4月22日正式向法院提出訴訟，要求店家支付餐費十倍的懲罰性賠償金，即3490元人民幣。案件目前正在處理中。

