河南足浴店釀6死火災 消防控制室被指無人值班值守

河南三門峽靈寶市一間足浴店於5月2日清晨發生致命大火，最終釀成6人死亡。國家消防救援局昨日（5月3日）披露，經初步了解，火警發生時，消防控制室無人值班值守，消防控制系統警報無人處置，終釀大禍。

濃煙鎖店6人送院後不治

綜合《央視新聞》等內地媒體報道，事發於當日清晨約6時半，靈寶市消防部門接報，指轄區內的「瀾風足療店」發生火警，並有人員被困。

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消防救援人員在約10分鐘後趕抵現場，並迅速展開灌救及搜救行動。明火在20分鐘內被撲滅，救援人員先後從火場中救出11名被困者。可惜的是，其中6人送往醫院搶救後，最終證實不治；另外5人則幸運獲救，並無受傷。據報，火災現場有濃烈的煙燻痕跡。

消防系統警報無人理

至昨日，國家消防救援局官方賬號「中國消防」發布影片稱，據了解，靈寶足浴店火災事發當時，消防控制室無人值班值守，消防控制系統警報無人處置，最終錯失了救援的黃金時機。

據工商資料顯示，涉事的「瀾風足療店」為24小時營業。