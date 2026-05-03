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福建女歎榴槤「隊」白酒 生一反應呼吸衰竭險死

即時中國
更新時間：16:40 2026-05-03 HKT
發佈時間：16:40 2026-05-03 HKT

福建有女子近日吃榴槤又喝了200毫升白酒，事後全身爆發大片蕁麻疹、胸悶、呼吸困難，血氧一度跌至78%。經急救始脫離生命危險。醫生指，事故涉及雙硫侖反應引發的呼吸衰竭。

海峽都市報、潮新聞等報道，急診科醫生分析，榴槤成分與酒精相互作用的化學毒性反應。醫生指出，榴槤中富含多種含硫化合物，這類物質會像「頭孢配酒」一樣，強烈抑制肝臟中乙醛脫氫酶的活性。在攝入酒精後，乙醇代謝產生的乙醛無法及時分解，從而在人體內大量堆積。

乙醛蓄積會導致心率失常、呼吸道痙攣，嚴重時可直接導致呼吸循環衰竭，危及生命。專家強調，公眾常以為榴槤與酒相剋僅是「上火」，實則存在明確的病理機制。

醫生特別提醒：食用榴槤前後24小時內，應絕對避免攝入任何形式的酒精，包括白酒、啤酒、紅酒以及含有酒精的藿香正氣水、料酒等。

對於過敏體質者或本身肝功能不佳的人群，榴槤與酒類的食用間隔建議拉長至3天以上，以確保肝臟代謝功能恢復正常。

 

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