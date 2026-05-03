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上海女網購「買真退假」 靠無理由退貨詐騙20萬

即時中國
更新時間：14:33 2026-05-03 HKT
發佈時間：14:33 2026-05-03 HKT

上海青浦區一名36歲女子張文（化名）利用電商平台「7天無理由退貨」規則，透過「買真退假」手法調包高端化妝品，涉案金額超過20萬元，涉及400多單交易。目前，她因涉嫌詐騙罪已被警方採取刑事強制措施。

詐騙手段不易察覺

據上海電視台近報道，張文本身是一名微商。兩年前，她曾因掉包化妝品被行政處罰，但並未收手。據了解，2023起，她在網購時收到假貨，商家直接「僅退款」後，便發現這是「零成本」獲利機會。之後，她刻意尋找售價較低、開店時間短的非正規網店下單，收到假貨後，再到正規商店購買同款正品。收貨後，她將假貨退回正規店，截留正品高價轉賣，從中牟利。

涉案女子。看看新聞
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上海青浦公安分局夏陽派出所調查發現，為規避平台監管，張文用家人的身份信息註冊十多個帳號，並在不同驛站和快遞櫃進行收退貨操作，手段較不易察覺 。後來，快遞員因頻繁收到貨不對板的包裹被公司追責，主動報案引發調查。平台檢測發現退貨商品存在大量假貨，且多個帳號退貨記錄異常。

此案再次引發社會對電商「7天無理由退貨」規則被濫用的討論。不少網民表示，平台應加強退貨審核與賣家保護機制，避免類似「買真退假」行為持續損害正常商家利益。目前，案件正在進一步辦理中。

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