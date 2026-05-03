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武漢公司賤招炒失明員工 誘降薪再隱瞞打卡位置「屈」曠工

即時中國
更新時間：12:35 2026-05-03 HKT
發佈時間：12:35 2026-05-03 HKT

湖北武漢有女子入職後失明，被公司以連環賤招，包括先降薪免考勤，再突然要求員工「打卡」報到，卻不向事主透露「打卡機」位置，惡意製造曠工證據將女事主解僱。法院判公司敗訴，要賠償20多萬人民幣。

法院判公司需賠逾20萬元

極目新聞報道，王女士在武漢某科技公司任商務經理26年，任職期間視力逐漸衰退，最終變成一級視力殘疾，處於失明狀態。

2023年2月，公司與王女士協商降薪離崗，約定從次月起無需考勤，工資從8000多元降至3000多元，只需提交病休申請。王女士接受了這一安排。

2024年1月15日，公司突然通知王女士，必須通過門禁考勤裝置打卡，卻沒有告知打卡機位置，王女士多次查詢，公司未作正面回應，但後續四個多月，王女士的上班紀錄一直被列為「缺勤」。

2024年5月8日，公司以曠工為由，解除了與王女士的勞動合同。

王女士告上法庭，仲裁僅支援出具離職證明，駁回其他請求。王女士不服，訴至法院。

法院審理認為，公司與王女士達成不實質性考勤共識，不足一年又單方面改變考勤規則，也未告知打卡地點等具體資訊，實質上是以變更考勤要求的方式製造曠工。公司以此為由解除勞動合同，屬於違法解除。判處公司要賠償20多萬元。公司上訴後，二審駁回上訴，維持原判。

 

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