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汕頭老翻M巾滿佈「蟲渣」 一文睇清最易被偽冒衛生巾牌子

即時中國
更新時間：12:43 2026-05-03 HKT
發佈時間：12:43 2026-05-03 HKT

近日，廣東汕頭一名消費者在當地便利店購買蘇菲衛生巾，使用時發現吸收層內竟有大量黑色小顆粒。經蘇菲品牌官方客服核實，涉事產品批號與公司正品不符，確認為假冒偽劣產品。商家亦沒有告知該產品臨近過期。今日，汕頭雲澳鎮政府工作人員回應，已對涉事便利店商家立案調查。

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有網友感慨：「又是蘇菲？上次生蛆的也是蘇菲，假貨怎麼老是盯上它？」

多個品牌成假貨重災區

事實上，近年來蘇菲、護舒寶、ABC、七度空間等知名衛生巾品牌均成為假冒重災區，甚至出現「蘇菲金裝」、「蘇菲莉雅」等碰瓷式仿冒產品，嚴重影響消費者信心。

更令人憂慮的是，《BUG》欄目向多個品牌客服查詢後發現，目前護舒寶、高潔絲、七度空間等主流產品外包裝未設置防偽標籤，消費者僅靠肉眼難以分辨真偽。

網友呼籲增設防偽措施

事件曝光後，大批網友在社交平台留言，強烈呼籲各大品牌盡快增設防偽碼或二維碼等防偽措施，從源頭打擊假貨流通，保障女性消費者的健康與權益。

目前，相關部門已介入調查，消費者購買衛生巾時，建議選擇正規大型商店或官方授權渠道，並留意產品包裝、批號及外觀細節。如發現可疑產品，應立即向品牌公司或監管部門舉報。

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