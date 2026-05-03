父母浙江景區只顧拍照打卡 6歲兒失足墜崖 | 有片

5月1日傍晚，浙江溫州龍灣瑤溪炮台山景區發生驚險一幕。一對父母正互相拍照時，6歲兒子獨自跑向偏僻處探索，不慎失足滑落陡峭山崖，墜入離江面不到50厘米的岩石夾縫中。當時正值江水漲潮，孩子命懸一線，情況危急。

事發後，龍灣公安分局迅速調集警力，聯合多支救援隊伍展開緊急行動。在天黑前，特警冒險攀入濕滑岩縫，為孩子戴上頭盔、裹上外套並不斷安撫其情緒，最終利用救生艇將孩子安全轉運上岸。據現場估算，若未能及時於半小時內獲救，孩子極可能被海潮淹沒，後果不堪設想。

幸好孩子經救治後情況穩定，這場意外最終有驚無險。

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網民痛斥父母「沉迷拍照打卡，將孩子安全拋之腦後」，質疑「到底是親生孩子重要，還是拍照更重要？」部分意見更尖銳指出，低齡兒童在危險區域脫離父母視線屬嚴重失職。警方提醒，「五一」假期出遊，家長務必時刻看管好低齡兒童，特別要遠離懸崖、江岸等危險區域，避免類似意外發生。