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深圳首辦女性「黑客松」 經痛耳機奪最高大獎

即時中國
更新時間：09:20 2026-05-03 HKT
發佈時間：09:20 2026-05-03 HKT

科技與程式員，向來與男性形象捆綁。但當女性執起焊槍、敲下代碼，科技產品會是甚麼模樣？深圳近日迎來首場女性「黑客松」，逾百選手在48小時內極限創新，研發出經前綜合症療癒耳機、夜間導航AI眼鏡、女性向情趣球等產品，擊中市場長期忽視的女性需求。賽事主辦方She Nicest成員「栗子」對《星島》表示：「我們想讓更多女性踏進技術世界的中心，打破舊有的性別盲點和偏見。」

▍記者梁伊琪 ▍

凌晨時份，深圳Z．Pilot科技空間依然燈火通明。幾位女生圍坐頭腦風暴，也有人埋頭焊接、反覆調整產品。這裡是內地首場女性硬件黑客松現場，比賽於4月3日至6日在深圳南頭古城舉行。黑客松（Hackathon）又稱程式設計馬拉松，是風靡全球的科技創新賽事，參賽者需在數天至一周內，開發可運行的軟件或硬件樣品。

一名女性參賽者埋首焊接。受訪者提供
一名女性參賽者埋首焊接。受訪者提供

She Nicest成員Jenny感慨說：「當初有人跟我說，深圳根本湊不齊50位做硬件的女性選手，結果報名人數超過300人。」她介紹指，參賽者年齡橫跨16歲至50歲，有在校學生、程式員、獨立開發者，其中00後選手佔比高達7成。

現場多名投資人主動接洽

賽場上，許多產品靈感源自女性切身的生活洞察。斬獲「全場最高獎」的是一款專為經前綜合症（PMS）打造的療癒耳機。該產品針對月經前常見的疲憊、易怒、情緒低落等困擾，提供生理數據監測、月經周期追蹤、AI對話陪伴等功能。美國婦產科醫師學會數據顯示，全球約9成育齡女性受PMS困擾，當中2至4成嚴重影響日常生活 。

主創成員「索非」從事互聯網行業10餘年，專程從北京赴深參賽。她說，經前綜合症是被醫療科技產品長期忽略的需求，男性開發者難以感知。產品一亮相，便吸引現場多名投資人主動接洽，主辦方亦積極為其對接硬件廠商。

其他產品同樣吸睛，有團隊推出守護女性夜間出行的AI導航眼鏡，具備支援緊急聯繫人靜默觸發、路徑偏離預警等功能；亦有依心率感應調節震動模式的情趣球，打造女性向情趣用品。

「適女化產品非常火是趨勢」

「現在『適女化』（適合女性使用）產品非常火，這是一個趨勢。」索非話鋒一轉，「但是由女性主導設計的產品很少」。她觀察到，女性已經成為科技消費的重要群體，但產品話語權卻長期失衡。這場女性黑客松，正好為她們提供重新定義科技的舞台。

現場也有男性觀眾前來觀摩。在一款識別隱性性別偏見的AI眼鏡展位前，從事AI硬件開發的余先生正與參賽者暢談。他告訴記者，其公司近期也在研發女性相關產品，希望能從參賽者身上獲得更多靈感。

「我們辦賽的初衷，是想讓更多女性踏進技術世界的中心」，栗子表示，雖然新興技術不斷湧現，但多數產品依然延續舊有思維，存在性別視角盲點或性別偏見，她希望透過女性黑客松打破現狀，「如果有更多女性成為決策者，事情可能會變得不一樣」。

斬獲「全場最高獎」的是一款專為經前綜合症打造的療癒耳機，主創成員「索非」指，經前綜合症是被醫療科技產品長期忽略的需求，男性開發者難以感知。

 
 

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