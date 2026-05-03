中國觀察 ：深圳APEC倒數200天 會場主體完工香蜜湖翻新

距離11月18日深圳主辦亞太經合組織（APEC）峰會，剛好倒數200天。一位深圳朋友告知，全市APEC氣氛越來越熱，除醒目的宣傳海報外，被認定為峰會主會場的深圳國際交流中心，主體已完工，相關酒店的標識已掛出，旁邊的香蜜湖公園亦翻新並重新蓄水。深圳各項對外接待工作已展開，今年首季美國等40個國家派團來深圳參訪，為峰會熱身。

位於福田的香蜜湖，對許多中年的香港人來說，滿載着童年首次北上消遣的集體回憶。記得當時香蜜湖有內地少見的港式遊樂場、水上樂園、騎馬活動等。如今，香蜜湖的舊建築早已清拆，摩天大樓林立，昔日遊樂園變身金融與文化高地，數十年來天翻地覆。

儘管官方仍未公布APEC會場，但極可能就是香蜜湖北區、在建的深圳國際交流中心。這個面積47萬平方米的大型會展加酒店建築，定位承辦元首級峰會，可容納上萬人開會。中心主體結構已經完工，工人近日在玻璃外牆上掛起新酒店的標識，內部裝修同步展開。

與國際交流中心相連的香蜜湖公園，已完成翻新工程並重新蓄水。該公園佔地52萬多平方米，據悉將承擔峰會部分外事活動，未來非會議期間也會向市民開放。

央視旗下新媒體玉淵譚天早前稱，今年頭3個月以來，已有美國等40個國家的各類團組來深圳參訪，涵蓋政府部門、行業協會、科技企業等領域，其中美國團組數量最多，各方重點關注同深圳的科技合作、產業對接等議題。

深圳藉此契機優化對外服務，為峰會期間多邊交流做準備。據稱相關單位正大量招聘外語翻譯。深圳市委書記靳磊3月底剛履新，隨即調研督導APEC會議籌備工作，強調要「精益求精」，堅決完成好這一重大政治任務，全力服務好國家總體外交大局。

紀曉華