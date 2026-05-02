虹橋機場｜東航客機落地後撞廊橋 報稱機械故障

東方航空一架由成都飛往上海的航班，5月2日在虹橋機場落地後，在泊位時左機翼與廊橋碰撞。機上旅客安全，受困逾半小時後有序下機。航空公司通報稱，飛機在緩速滑行過程中發生機械故障，具體原因待查。

網傳片段顯示，涉事客機於上海虹橋機場緩速滑行進泊位之際，機翼多次擦撞廊橋。一名劉姓男乘客告訴極目新聞，飛機早上11時47分落地，停靠時機頭越過了廊橋，機艙內聽到有碰撞。航班其後延誤逾半小時，乘客們經另一側離機，每日獲航空公司發放300元人民幣作補償。

東方航空通報稱，客機降落後慢速滑行靠近停機位時，突發機械異常，機組人員按規範處置，但飛機最終仍與廊橋發生局部碰撞。該公司已就事件向受影響旅客致歉，現正全面調查事故原因。

有飛行員分析認為，綜合現場滑行狀態、機組應急處置和航司通報，目前最可能的原因是飛機刹車系統突發失效或制動力嚴重不足。