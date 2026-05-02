Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

賴清德突宣布已抵達斯威士蘭 年內首次外訪

即時中國
更新時間：18:51 2026-05-02 HKT
發佈時間：18:51 2026-05-02 HKT

5月2日傍晚，台灣領導人賴清德突然在個人facebook專頁發文宣布，已於稍早抵達「友邦」斯威士蘭。賴清德原定4月22日出訪唯一非洲「邦交國」斯威士蘭，但出發前一日計劃突遭腰斬，塞舌爾、毛里求斯、馬達加斯加3國臨時取消其專機飛航許可。

賴清德稱，此前原定於4月22日的出訪，因非預期的外力而暫緩。經過台灣外交與國安團隊連日來的縝密安排，他今天順利抵達斯威士蘭，「儘管晚了幾天，史國（斯威士蘭）人民依舊給了我們最熱烈而溫暖的歡迎」。

賴清德說，期待此行透過更緊密的經濟、農業、文化及教育連結，持續深化雙方邦誼，促進台灣的國際合作。斯威士蘭不畏各項外交與經濟壓力，透過行動為台灣的國際空間發聲，對此他也將代表台灣人民誠摯向恩史瓦帝三世國王及該國政府致謝。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億元金多寶將於今晚（5月2日）攪珠。
01:30
六合彩2.28億金多寶｜今晚攪珠 AI四大心法預測 統計排列逆向心理助揀選投注組合！
社會
8小時前
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
影視圈
10小時前
「最強小三」五索贈「大婆」18字極盡挑釁 騷馬清鏗甜蜜互動贈興 首認隆胸：點睇都唔似真
「最強小三」五索贈「大婆」18字極盡挑釁 騷馬清鏗甜蜜互動贈興 首認隆胸：點睇都唔似真
影視圈
9小時前
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
社會
2026-05-01 14:42 HKT
六合彩2.28億金多寶｜豪客大手筆買1萬元電腦飛 100張共1000注 網民反建議咁樣買仲好｜Juicy叮
01:30
六合彩2.28億金多寶｜豪客大手筆買1萬元電腦飛 100張共1000注 網民反建議咁樣買仲好｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警  指涉侵犯病人私隱  曾參加《造星》被封「最美醫生」
01:17
咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警  指涉侵犯病人私隱  曾參加《造星》被封「最美醫生」
影視圈
22小時前
落雨唔擺遮架唔擺地下 生活智慧王教天才級掛傘秘技 一支筆搞掂晒震驚網民｜Juicy叮
落雨唔擺遮架唔擺地下 生活智慧王教天才級掛傘秘技 一支筆搞掂晒震驚網民｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
中村雅俊老婆離世 與日本女神五十嵐淳子結婚49年封模範夫妻 走過長子涉毒低潮
中村雅俊老婆離世 與日本女神五十嵐淳子結婚49年封模範夫妻 走過長子涉毒低潮
影視圈
4小時前
宏福苑執拾︱妻子臨危救5命卻葬身火海 葉先生重返家園向妻子道別
宏福苑執拾︱妻子臨危救5命卻葬身火海 葉先生重返家園向妻子道別
突發
5小時前
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-01 13:30 HKT