賴清德突宣布已抵達斯威士蘭 年內首次外訪

5月2日傍晚，台灣領導人賴清德突然在個人facebook專頁發文宣布，已於稍早抵達「友邦」斯威士蘭。賴清德原定4月22日出訪唯一非洲「邦交國」斯威士蘭，但出發前一日計劃突遭腰斬，塞舌爾、毛里求斯、馬達加斯加3國臨時取消其專機飛航許可。

賴清德稱，此前原定於4月22日的出訪，因非預期的外力而暫緩。經過台灣外交與國安團隊連日來的縝密安排，他今天順利抵達斯威士蘭，「儘管晚了幾天，史國（斯威士蘭）人民依舊給了我們最熱烈而溫暖的歡迎」。

賴清德說，期待此行透過更緊密的經濟、農業、文化及教育連結，持續深化雙方邦誼，促進台灣的國際合作。斯威士蘭不畏各項外交與經濟壓力，透過行動為台灣的國際空間發聲，對此他也將代表台灣人民誠摯向恩史瓦帝三世國王及該國政府致謝。