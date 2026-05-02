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五一黃金周｜蜜雪冰城推9蚊新地雪糕 遊客為打卡排隊5小時　

即時中國
更新時間：17:43 2026-05-02 HKT
發佈時間：17:43 2026-05-02 HKT

五一假期，河南鄭州東站旁的蜜雪冰城總部旗艦店因地區限定的9元新地雪糕爆火，成為打卡勝地，吸引全國遊客蜂擁前往。

名為「粉黛春山」和「青青茶山」的高顏值新地雪糕碗，色彩夢幻、造型精緻，迅速在社交平台出圈。5月1日，店外從早上7點已開始排起長龍，午後隊伍更是一眼望不到尾。不少遊客表示，買一杯新地平均要排5小時，場面猶如熱門景區般熱鬧。

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有遊客特意提前趕到鄭州，只為打卡這杯「網紅新地」；亦有人寧願改簽高鐵票，都要堅持等足5小時。現場人山人海，店方特別搭起遮陽棚，並設有行李寄存區，方便「特種兵」式遊客一邊排隊一邊休息。

由於人流過於擁擠，當晚8點多，店方開始發號限流，並建議有意前往的遊客盡量早上到達，以避開高峰。網民紛紛留言：「這是食新地還是考驗耐力？」「為了顏值，排5小時都值得！」

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