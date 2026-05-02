五一逼爆！泰山酒店大堂$100瞓地下 兵馬俑等多個景區門票售罄

內地「五一」黃金周假期正式展開，全國各地景區迅即被蜂擁而至的遊客「逼爆」。綜合內地媒體報道，山東泰山等著名景點人山人海，有遊客為求觀賞日出，不惜花費100元人民幣在酒店大堂「打地鋪」過夜。同時，包括秦始皇兵馬俑在內的多個國家級景區，未來數日的門票亦已宣告售罄，旅遊市道異常火爆。

泰山凌晨「打地鋪」等日出

據《極目新聞》報道，「五一」假期首日，已有逾兩萬名遊客湧至泰山。為了一睹山頂日出的壯麗景色，不少人選擇通宵登山。至昨日（5月1日）凌晨，泰山山頂附近的酒店大堂已睡滿「打地鋪」的遊客，即使是一個地面位置，收費亦高達100元人民幣。此等「奇景」引發網民熱議，有人驚嘆遊客的熱情，亦有人認為花錢「瞓地下」並不值得。

相關新聞：勞動節｜五一泰山逼爆兩萬人 爭睹日出與國旗同框

全國景區告急 門票一掃而空

除了泰山，全國多個知名景區亦已「淪陷」。截至昨日，包括陝西秦始皇帝陵博物院（兵馬俑）、河南龍門石窟、洛陽博物館、老君山，以至四川的熊貓谷等，未來兩至三日的門票均已在網上售罄，當局呼籲未有預約的遊客切勿前往。

相關新聞：五一深圳逼爆｜梧桐山「人疊人」 大梅沙無位企似有1億人｜有片

內地交通運輸部門預計，今年「五一」假期的跨區域人員流動量將創下歷史新高，達15.2億人次。除了傳統觀光，跟隨演唱會、音樂節及體育賽事去旅行，亦成為今年假期的新興旅遊模式。