人鼠大戰｜東莞男百張老鼠膠封樓梯 鄰居「步步驚心」險中招

廣東東莞上演一場激烈的「人鼠大戰」。根據內地《大象新聞》報道，一名男子因不堪倉庫被「米奇」（老鼠）侵擾，竟自資購買100塊「老鼠膠」（黏鼠板），將整層樓梯間鋪設成「天羅地網」。此等滅鼠奇招雖然霸氣，卻也嚇得鄰居出入「步步驚心」，最終需由物業介入處理。

曾一舉捕獲28隻老鼠

報道指，該名男子因其倉庫內的雜物及垃圾頻頻被老鼠偷食，忍無可忍下，決定採取極端手段。他將100塊老鼠膠鋪滿樓梯，僅在中間預留狹窄的通道供人行走。

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東莞男百張老鼠膠封樓梯，僅留中間部分可「落腳」。

據悉，該男子在半年前已用過此招，當時成功捕獲多達28隻老鼠，戰績彪炳。今次他「故技重施」，大陣剛擺下便已黏到一隻老鼠，惟被其僥倖掙脫。該男子對此毫不氣餒，更揚言要與這群老鼠「鬥到底」。

危及鄰里安全 物業介入清理

然而，這種極端的滅鼠方式卻對鄰居造成極大困擾及危險。有報道指，鄰居上下樓時提心吊膽，更有人險些踩中老鼠膠而滑倒。

東莞男百張老鼠膠封樓梯，僅留中間部分可「落腳」。

事件引起關注後，當地社區及物業管理人員第一時間到場處理，迅速將所有老鼠膠清理乾淨，並承諾會協調專業的滅蟲公司，對公共區域進行全面徹底的消殺，以解決鼠患根源。事件在網上引發熱議，不少網民雖同情該男子的遭遇，但普遍認為其做法並不可取，直指「解決問題不能以犧牲他人安全為代價」。

