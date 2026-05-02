美軍C17運輸機5.1降落北京 疑為特朗普訪華前運輸物資｜有片
更新時間：13:01 2026-05-02 HKT
發佈時間：12:58 2026-05-02 HKT
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內地許多網民在社交平台發放一架美軍C-17運輸機5月1日降落在北京首都機場的相片及視頻，疑似為美國總統特朗普訪華預先運輸物資。
從相片可見，這架美軍C-17「環球霸王」運輸機，編號為88204。根據航空資料，該機隸屬美國空軍第437空運聯隊，「航空追蹤平台」顯示5月1日從東京向中國方向飛去，5月2日飛離北京。
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發放C17離開北京視頻的微博網民「西海龍王IV」說：「這難道是給特朗普打前站的？完成任務後又飛走了。」
根據過往慣例，美國總統的出行安全防護極其嚴密，其專車（通常被稱為「野獸」The Beast）以及其他相關支援車輛，都會預先透過美國空軍的 C-17運載至世界各地。
美國白宮早前稱，特朗普將於5月14至15日訪問中國，但中方暫未證實。
中共政治局委員、外交部長王毅周四（4月30日）與美國國務卿魯比奧通電話時說，雙方要籌備好重要「高層互動議程」。
2017年11月，特朗普首次訪問中國時，當時也有網民拍到兩架用作運載物資的美軍C17運輸機飛抵首都機場，應是將專車及特勤人員的物資率先運抵北京。當時特朗普訪華3天。
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