Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

仙氣女機長｜全國首位C919女機師首航 技術與顏值兼備

即時中國
更新時間：12:22 2026-05-02 HKT
發佈時間：12:21 2026-05-02 HKT

國產大飛機C919迎來首位充滿「仙氣」的女機長！綜合內媒《澎湃新聞》及《中國婦女報》報道，南方航空公司機長于悅，憑藉其秀氣外貌與超卓飛行技術，成功通過嚴格考核，於昨日（5月1日）以機長身份，首次帶隊執飛C919商業航班，成為全國第一位駕馭此款國產客機的女性「掌舵人」，其奮鬥故事旋即成為熱話。

9年零差錯「學霸」級機師

根據南方航空介紹，氣質秀麗的于悅於2015年加入公司，在波音737機隊累積了9年飛行經驗，由普通學員一步步晉升為成熟機長。她不僅創下累積安全飛行逾4200小時的紀錄，更難得的是一直保持「運行零差錯」，其嚴謹細緻的作風，堪稱「學霸」級飛行員。

相關新聞：科研女神︱混不下去才回國？顏寧反駁：說這話的人多崇洋媚外

2025年，于悅主動請纓，申請轉飛國產C919這一全新機型。報道形容，機型改裝挑戰極大，操作系統由傳統駕駛盤改為側杆，系統邏輯亦需重新學習。于悅為此花了兩個多月時間，在中國商飛公司接受高強度訓練，最終憑藉毅力順利取得C919的飛行資格。

新時代女性風采

昨日（5月1日），南航CZ3599航班順利降落南京，這標誌著于悅的職業生涯再創高峰，正式完成其作為C919帶隊機長的「首航」任務。

據悉，于悅在工作以外，亦是一位盡責的母親。她需要在駕駛艙的藍天使命與家庭責任之間尋求平衡，其專業、堅毅的形象，被內媒盛讚為「詮釋著新時代女性勞動者的多重風采」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警  指涉侵犯病人私隱  曾參加《造星》被封「最美醫生」
咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警  指涉侵犯病人私隱  曾參加《造星》被封「最美醫生」
影視圈
15小時前
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
社會
23小時前
賣金套現攻略 黃金價值點計？賣金四大途徑 實金飾金牌價比較
賣金套現攻略 黃金價值點計？賣金四大途徑 實金飾金牌價比較
投資理財
7小時前
01:16
何文田縱火｜單位現多個火頭 26歲死者曾與家人爭用書房嘈交
突發
14小時前
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
影視圈
4小時前
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-01 13:30 HKT
特朗普與默茨為伊朗戰爭爆發罵戰。路透社
美德緊張升級 | 五角大樓證實撤軍 駐德國5000美軍將撤離
即時國際
4小時前
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨資料圖片）
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-01 10:55 HKT
六合彩2.28億金多寶｜豪客大手筆買1萬元電腦飛 100張共1000注 網民反建議咁樣買仲好｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜豪客大手筆買1萬元電腦飛 100張共1000注 網民反建議咁樣買仲好｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
陳煒自爆曾愛上歐錦棠陷抑鬱 趁對方生日送DIY禮物 陳曉華拍劇險精神崩潰慘被寸爆
陳煒自爆曾愛上歐錦棠陷抑鬱 趁對方生日送DIY禮物 陳曉華拍劇險精神崩潰慘被寸爆
影視圈
17小時前