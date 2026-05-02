仙氣女機長｜全國首位C919女機師首航 技術與顏值兼備

國產大飛機C919迎來首位充滿「仙氣」的女機長！綜合內媒《澎湃新聞》及《中國婦女報》報道，南方航空公司機長于悅，憑藉其秀氣外貌與超卓飛行技術，成功通過嚴格考核，於昨日（5月1日）以機長身份，首次帶隊執飛C919商業航班，成為全國第一位駕馭此款國產客機的女性「掌舵人」，其奮鬥故事旋即成為熱話。

9年零差錯「學霸」級機師

根據南方航空介紹，氣質秀麗的于悅於2015年加入公司，在波音737機隊累積了9年飛行經驗，由普通學員一步步晉升為成熟機長。她不僅創下累積安全飛行逾4200小時的紀錄，更難得的是一直保持「運行零差錯」，其嚴謹細緻的作風，堪稱「學霸」級飛行員。

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2025年，于悅主動請纓，申請轉飛國產C919這一全新機型。報道形容，機型改裝挑戰極大，操作系統由傳統駕駛盤改為側杆，系統邏輯亦需重新學習。于悅為此花了兩個多月時間，在中國商飛公司接受高強度訓練，最終憑藉毅力順利取得C919的飛行資格。

新時代女性風采

昨日（5月1日），南航CZ3599航班順利降落南京，這標誌著于悅的職業生涯再創高峰，正式完成其作為C919帶隊機長的「首航」任務。

據悉，于悅在工作以外，亦是一位盡責的母親。她需要在駕駛艙的藍天使命與家庭責任之間尋求平衡，其專業、堅毅的形象，被內媒盛讚為「詮釋著新時代女性勞動者的多重風采」。