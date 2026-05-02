五一深圳逼爆｜梧桐山「人疊人」 大梅沙無位企似有1億人
更新時間：13:23 2026-05-02 HKT
發佈時間：13:13 2026-05-02 HKT
發佈時間：13:13 2026-05-02 HKT
五一假期首日，深圳各大景區迎來客流高峰，全城迅速進入「人從眾」模式。無論是山區夜爬還是海邊沙灘，到處都是密密麻麻的人潮，許多遊客直呼「根本動彈不得」。
梧桐山夜爬「窒息」級擁擠
5月1日晚，深圳著名打卡地標梧桐山成為熱門景點。不少市民和遊客選擇夜爬登頂，好漢坡登頂道上人頭攢動，隊伍幾乎停滯不前。整條山道被遊客自帶的頭燈、探照燈、手機燈照得通亮，宛如一條發光的人龍，場面十分壯觀。
有民眾在社交平台發文並配圖，標記「五一深圳梧桐山夜爬人多到窒息」及「梧桐山已經擠不下了」。有網友幽默評論：「山上的蚊子應該被餵得挺飽！」可見當晚人潮之多。
大梅沙沙灘全是彩色泳圈
除了山區，深圳的海邊景點同樣爆滿。大梅沙成為另一個焦點，網友紛紛發出「感覺深圳大梅沙有一億人」及「深圳多地密密麻麻全是人」等話題。照片中沙灘上人山人海，幾乎看不到空隙，戲水區更是擁擠不堪。
據了解，5月1日大梅沙單日入園人次超過12萬，創下近期新高。許多遊客表示，本來想來放鬆，結果變成「人擠人」體驗，有人甚至只拍了幾張照就決定提前離開。
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五一深圳旅遊熱潮
今年五一假期，深圳以其便利的交通、豐富的自然與城市景觀，吸引大量本地及周邊城市遊客前來。無論是登山、看海還是逛商圈，幾乎所有熱門景點都呈現「爆滿」狀態，餐廳、停車場、交通也隨之承受巨大壓力。
面對持續的高客流，相關部門已加強景區人流管控與安全疏導，建議民眾錯峰出遊，或選擇相對冷門的景點，以獲得更好的遊玩體驗。
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