新婚6小時夫車禍癱瘓 河南義妻守19年仍盼「生孩子」圓家

「不論疾病貧窮，一輩子不離不棄」，這句婚禮誓詞，河南一名女子用19年的青春去證明。據內媒《小莉幫忙》報道，河南三門峽市，24歲的程紅雲在19年前領證結婚，本應開始甜蜜幸福的生活，僅6小時後經歷人生重大轉折，丈夫因車禍腦幹出血，昏迷3個月後雖然清醒，但自此全身癱瘓。面對晴天霹靂，她不但沒有離棄，更悉心照料至今，其堅貞情義感動無數網民。

拒絕離婚勸說 盼有下一代

悲劇發生後，曾有人勸說程紅雲，指她尚年輕，應該離婚再嫁，尋找自己的幸福。但她毅然拒絕。

現年43歲的程紅雲為了讓父母放心並有個精神寄託，程女士便想有個孩子。不幸的是，第一胎沒保住，兩年後想再要孩子，但丈夫卻有顧慮：「我沒有能力照顧她，不想讓她太辛苦。」

然而，程紅雲的堅持最終打動了丈夫。兩人達成順其自然的共識，相信這就是最好的安排。

有網友反對其生育，擔憂孩子面臨父親無法參與成長、母親難以同時照顧丈夫和孩子及經濟困難等等。亦有部分觀點認為生育是基本權利，例如網友@zhtttyzhttty 就提出不應剝奪弱勢群體生育的權利。

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據報道，19年間，程女士自學護理技能，每日為丈夫翻身、餵飯、按摩，並創辦幼兒園、種植藥材以還清20多萬債務。在她無微不至的照顧下，其丈夫從臥床不起到能在攙扶下行走，更承諾一起加油。