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炒餸吐口水掃把洗灶 佛山外賣店「釘牌」老闆及廚師禁業5年

即時中國
更新時間：10:29 2026-05-02 HKT
發佈時間：10:28 2026-05-02 HKT

廣東佛山順德一間外賣食店爆出駭人聽聞的衛生醜聞！根據內地媒體報道，該店一名廚師在煮食期間，竟向炒鑊中吐口水，更被揭發用掃把刷洗煮食用的鐵鑊。事件經網民透過廚房直播揭發後，引發輿論嘩然。當地監管部門迅速介入，最終對涉事食店作出「釘牌」（吊銷許可證）的嚴厲處罰，涉事廚師及經營者更被罰五年內禁止從事食品行業。

衛生惡劣令人咋舌

綜合內媒報道，事源於上月24日，有網民透過外賣平台的「明廚亮灶」廚房直播功能，發現順德一間名為「矮蘿卜·江西菜館」的外賣店，其後廚衛生情況堪憂。直播畫面顯示，一名廚師竟在炒菜時，直接朝鑊中吐口水，隨後若無其事地繼續烹煮，準備出餐。更令人咋舌的是，該廚師在清潔廚房時，甚至將掃把伸入炒鑊中洗刷。

有網民進一步發現，該店涉嫌「一店兩名」，同時以另一店名「年輕20年·鄉下菜館」在平台經營，而做出上述噁心行為的正是同一名廚師。

事件曝光後，涉事店長曾回應稱，廚師辯解是因「嘴裡濺了油，才本能吐了一下」，但承認其行為嚴重違背廚師道德。

相關新聞：北上注意︱順德廚師口水吐鑊掃把洗灶 官方勒令停業整頓

當局重罰

佛山市順德區大良街道市場監督管理所於4月27日首度通報，指已勒令該店停業整頓並立案調查。

至4月30日，當局再發布最終調查處置結果。通報指，該店存在「未按規定實施生產經營過程控制」及「擅自改變設施佈局」等違法行為。經調查後，決定依法對該店作出警告、責令停產停業，並吊銷其食品經營許可證。

此外，涉事經營者及廚師均被罰「五年內禁止從事食品生產經營管理工作」。通報亦補充，早前抽樣檢驗的食材結果均符合食品安全標準。當局表示將以此次事件為警示，全面排查食品安全風險。

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