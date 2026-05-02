成都狂徒鬧市連環撞途人 釀1死11傷｜有片

四川成都昨日（5月1日）發生一宗駭人聽聞的連環撞人車禍。一名私家車司機在鬧市路口撞倒途人後，竟加速逃逸，並在過程中瘋狂衝撞其他車輛及行人，最終釀成至少1人死亡、11人受傷的慘劇。肇事司機當場被捕，警方已排除其酒駕及毒駕嫌疑。

綠燈後突右轉剷上行人路

事發於昨日下午約5時20分，地點為成都高新區劍南大道與天府四街的交叉路口，鄰近大型商場，人流密集。綜合網上流傳的影片及警方通報，涉事的粉銀色私家車原本在內側車道等候紅燈，當交通燈轉為綠色後，該車輛突然失控加速向右急轉，直接衝向正在過馬路的行人，多名途人被撞倒在地。

其後，肇事司機並未停車，反而逆線剷上行人路，再倒車駛回馬路，並再次撞上一輛載有兩人的電單車，場面極為混亂。

31歲男司機當場被捕

成都市公安局交通管理局當晚發出通報，證實事件共造成1人死亡，另有11人受不同程度損傷，所有傷者均已即時送往醫院救治。

通報指出，涉案的31歲李姓男司機在事發後已當場被捕。經初步調查，該司機涉嫌交通肇事逃逸。當局已對其進行檢測，並排除了酒後駕駛及吸毒後駕駛的可能。目前，事故的具體原因仍在深入調查中。