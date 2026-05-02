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美擬禁中國實驗室認證電子產品 商務部反對

即時中國
更新時間：08:48 2026-05-02 HKT
發佈時間：08:48 2026-05-02 HKT

美國聯邦通信委員會（FCC）擬禁止中國實驗室為美國電子設備提供測試認證，並進一步限制中國電信公司在美運營。中國商務部昨日表示堅決反對，希望美方停止錯誤做法，撤銷有關措施。

限制華企營運數據中心

FCC前日全票通過一項提案，擬不再承認中國等未與美國簽署互認協議國家的實驗室和認證機構。若新規通過，中國相關實驗室將不能再為輸美電子設備提供測試認證，禁止範圍包括智能手機、相機和電腦等。

相關新聞：中美貿易｜商務部長王文濤會見美貿易代表格里爾 嚴正關切301調查

美擬禁中國實驗室認證電子產品，商務部反對。
美擬禁中國實驗室認證電子產品，商務部反對。

路透社報道，目前約有75%美國電子產品在中國境內完成測試，FCC計劃建立快速審批機制，優先採認在美國本土實驗室。

FCC同時也表示，擬限制中國移動、中國電信及中國聯通在美國運營數據中心，並禁止其他運營商與它們在美國境內進行互聯。以上限制措施將進入公眾意見徵詢程序。

中國商務部新聞發言人昨日回應稱，美方在沒有事實依據的情況下，頻頻出台限制措施，歧視性對待包括中國在內的他國企業和產品，嚴重損害中國及其他相關貿易夥伴利益，將衝擊中美經貿關係來之不易的穩定。中方敦促美方停止錯誤做法，撤銷有關措施。若美方一意孤行，中方將堅決採取必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。

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