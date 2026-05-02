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盜用存戶1800萬炒股 銀行員工自殺不遂被捕

即時中國
更新時間：08:35 2026-05-02 HKT
發佈時間：08:34 2026-05-02 HKT

吉林一間銀行員工涉嫌偽造簽名，私自轉走儲戶1800萬元（人民幣，下同）炒股，事發後喝農藥輕生。目前，涉事員工已被警方採取強制措施，涉案存款將依法追查追繳，國家金融監管部門已介入查處。

紅星新聞報道，半年前，吉林企業家陳女士將1000萬元現金存入吉林省扶余惠民村鎮銀行（後被吉林農商銀行合併）。一個月多後，陳女士擬動用該筆存款時，卻被告知銀行卡已掛失，帳戶內僅剩一萬多元。另一名儲戶王女士也遭遇同類情況，800萬存款去向不明。

經調查發現，銀行業務員趙某麗在同事違規協助下，透過私自掛失、補辦銀行卡等手段轉走資金1800萬元，並稱投入股市投資。事發後，趙某麗曾喝農藥輕生，經搶救後脫離生命危險，已被警方控制。公安機關以非法吸收公眾存款、職務侵佔兩項罪名立案偵查。

金融監管總局指管理失控

吉林農商銀行前日表示，趙某麗已被公安機關依法採取強制措施；被盜取的儲戶存款由公安機關依法追查追繳。針對客戶合理訴求，該銀行將不等待司法程序完結，依法合規保障客戶權益。國家金融監督管理總局松原監管分局表示，原扶余惠民村鎮銀行內部管理失控、風險防控缺失問題屬實，已對該行及相關從業人員啟動查處程序。

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