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全身骨折︱河南驢友墮200米懸崖卡樹杈 現場演習救援隊及時救回︱有片

即時中國
更新時間：20:15 2026-05-01 HKT
發佈時間：20:15 2026-05-01 HKT

河南日前發生驚險登山意外，有行山者（驢友）失足跌出高達200米的懸崖，幸運在下墜6、7米後被樹杈卡著未直跌谷底，身體多處骨折的當事人，更幸運的是遇上正於現場演習的救援隊，獲迅速救回。

8支救援隊4小時接力拯救

據極目新聞報道，4月26日河南鄭州鞏義市，有26歲行山者在未開發的區或徒步時，意外跌出懸崖朝深達200米的地面墜下，幸運地在下墜約6、7米後，被樹杈卡著未再進一步下跌。

意外導致當事人身體多處骨折，眼部、額頭、腰部受傷，雖然在樹杈暫時安全，情況仍十分凶險。

現場其他行山者目擊意外後報警，幸運地鞏義藍天救援隊正在意外現場附近演習，救援隊即迅速前往救人。

據其中一名隊員指，被困者掛的位置是幾乎是直的崖壁，救援人員決定採用高空繩索索降技術進行救援。他們先利用繩索系統降落到該驢友的位置，給他進行了包紮，繫上安全繩、戴上防護裝備。

隨後，隊員們用擔架把傷者牢牢固定住，整整4個多小時，8支隊伍輪番上陣，接力救援，之後當地消防和派出所民警也趕到現場，最終合力將該名受傷的驢友安全轉移到了地面。

河南新鄭市藍天救援隊繩索組侯組長稱，當時一共大概有8支專業隊伍，20名左右的專業人員正在事發地點附近進行訓練演習，他們接到指令後立馬就趕去救人了。

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