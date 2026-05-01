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廣西糖廠最狂「5.1」假連放94日 一原因員工獲特殊補償

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更新時間：20:11 2026-05-01 HKT
發佈時間：20:11 2026-05-01 HKT

內地今日開始「5.1」假期，一般只是連放5天假，廣西卻有糖廠職工，今日起直放至8月2日才上班，足足爽放94天有薪假期，被網民稱為史上最狂「5.1」假。廠方指，這是員工在「榨季」24小時輪班趕工的補償。

《上游新聞》報道，廣西南寧伶利製糖公司日前一份《關於2026年檢修期休假安排的通知》在社群平台流傳，內容指員工自今日（5月1日）起直至8月2日上班，當中包括法定節假日、補休期、年休假等，通告隨即引發網民熱議，紛紛表示羨慕，指糖廠是「神仙公司」，詢問是否還有空缺。

糖廠「榨季」的生產要員工24小時輪班趕工。抖音
糖廠「榨季」的生產要員工24小時輪班趕工。抖音

該間糖廠的工作人員證實確有上述通告，指安排屬於工廠的「年度檢修期」。由於糖廠生產具有高度季節性，2025/2026榨季已經結束，機器需進行全面保養。工作人員指出，「今年員工好像加了4個月的班」，在完成設備檢修任務的前提下，公司決定實行集中補休放假。

報道指，製糖工廠運作，直接受甘蔗收成期影響，分為「榨季」與「檢修期」。榨季期間員工需24小時輪班趕工，工作量極大且幾乎無休；榨季結束後，工廠進入為期數月的機器大修與保養階段，這類企業常會出現「集中加班、集中補休」的特殊勞動模式。

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