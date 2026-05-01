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《鼓小浪》︱3大學生涉盜用動畫參賽獲獎 合肥工大：正在核實

即時中國
更新時間：18:36 2026-05-01 HKT
發佈時間：18:36 2026-05-01 HKT

福州大學廈門工藝美術學院畢業生指控，其於2021年創作的畢業動畫作品《鼓小浪》，遭安徽合肥工業大學3名盜用，拿去參加比賽並獲獎。合肥工大表示，正在核實事件。

作品名稱內容全無修改

《海峽都市報》、紫牛新聞等報道，福州大學廈門工藝美術學院畢業生李喬良近日發帖投訴，指他已在2022年已在學校影片平台發表的畢業動畫《鼓小浪》，遭合肥工業大學3學生盜用，在第九屆米蘭設計周-中國高校設計學科師生優秀作品展中獲得一等獎。

合肥工業大學3名學生涉直接盜用動畫《鼓小浪》，參加比賽並獲獎。
合肥工業大學3名學生涉直接盜用動畫《鼓小浪》，參加比賽並獲獎。
合肥工業大學3名學生涉直接盜用動畫《鼓小浪》，參加比賽並獲獎。
合肥工業大學3名學生涉直接盜用動畫《鼓小浪》，參加比賽並獲獎。
合肥工業大學3名學生涉直接盜用動畫《鼓小浪》，參加比賽並獲獎。
合肥工業大學3名學生涉直接盜用動畫《鼓小浪》，參加比賽並獲獎。
合肥工業大學3名學生涉直接盜用動畫《鼓小浪》，參加比賽並獲獎。
合肥工業大學3名學生涉直接盜用動畫《鼓小浪》，參加比賽並獲獎。

李喬良30日向《海峽都市報》表示，他在4月29日偶然得知作品被盜用參賽。他提供一張微信推文截圖顯示，合肥工業大學建築與藝術學院在微信公眾號中，宣布學院3名學生憑藉作品《鼓小浪》在第九屆米蘭設計周-中國高校設計學科師生優秀作品展中獲得一等獎。

「米蘭設計周高校設計作品展」微信公眾號的獲獎作品《鼓小浪》，名稱、視訊內容、設計說明等都與李喬良此前公開的一致。

中國高校設計創新實踐大賽暨米蘭作品展推廣辦公室工作人員指，可以將投訴舉報的證據材料通過郵件傳送至相關信箱中，核實後會處理。

30日，記者致電合肥工業大學宣傳部，工作人員表示已瞭解相關情況，正在核實。目前，涉事學生獲獎的推文已在合肥工業大學建築與藝術學院微信公眾號中下架。

 
 

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