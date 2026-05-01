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托管班11歲男童漢江溺斃 被安排雨夜獨自外出惹議

即時中國
更新時間：18:00 2026-05-01 HKT
發佈時間：18:00 2026-05-01 HKT

陝西省安康市一名11歲趙姓男童，上月20日被托管中心職員在暴雨的夜晚，安排獨自外出打印文件後離奇失蹤，引發全城關注。經過長達十日的搜救，當地警方今日（5月1日）通報，已在下游漢江水域發現男童遺體，證實其不幸溺斃，已排除刑事案件。事件中，托管中心長達90分鐘的監管真空，備受千夫所指。

監控盲區失蹤

綜合內地媒體報道，事發於4月20日晚，趙童的父親將他送到托管中心後，職員因家長漏發一份文件，竟打破規定，於當晚7時36分，在暴雨下讓男童獨自持地址紙條外出尋找打印店。

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然而，直至當晚9時，即事隔90分鐘後，趙父前來接回兒子時，職員才驚覺男童一直未歸。閉路電視片段顯示，男童當晚獨自行至西津漢江大橋附近後，在監控盲區失蹤。

托管中心被指卸責

事後，當局與民間救援力量展開大規模搜救，最終於4月30日下午，在下游水域發現男童遺體。

事件引發外界對涉事托管中心的強烈質疑。據報，該中心曾意圖將責任推卸至家長身上，指是因對方未按時發送文件所致。惟法律界人士及輿論普遍認為，托管中心在收取費用後，便有責任在服務時段內全面看顧兒童安全，在暴雨夜中安排男童獨自外出，已是嚴重失職。目前，相關善後工作仍在進行中。

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