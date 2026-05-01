七旬婦乳房藏30cm活蟲 游走人體隨時攻腦 專家揭原因

湖北恩施一名75歲老婦，早前因乳房痕癢及摸到硬塊而求醫，醫生手術期間竟從其乳房中，取出長達30厘米、狀如麵條的白色活蟲，場面駭人。醫生警告，此類寄生蟲會在人體內四處「游走」，一旦進入大腦等重要器官，後果不堪設想。

乳房硬塊竟是活蟲寄居

《極目新聞》報道，該名75歲的女患者，平日僅感覺乳房有輕微瘙癢，並無其他不適。直至意外摸到一個核桃大小的包塊後，才前往恩施州中心醫院乳腺外科求診。

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該院副主任醫生庹敏為其進行手術，切開組織後，驚見一條白色長蟲蠕動，最終完整取出一條長約30厘米的活體寄生蟲。

醫生：可致失明死亡

據醫生介紹，這種駭人的寄生蟲名為「裂頭蚴」，是曼氏迭宮絛蟲的幼蟲，屬罕見的寄生蟲感染。其最危險之處，在於牠並不會安份地待在一個地方，而是會在人體內四處游走。

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庹敏醫生警告，裂頭蚴一旦「游」到眼睛、大腦等重要器官，可導致失明、劇烈頭痛、嘔吐、意識障礙，甚至死亡等嚴重後果，猶如體內的「游走炸彈」。

勿飲生水食生肉

醫生提醒，要預防此類寄生蟲感染，必須注意個人衛生習慣。切勿輕信所謂的「生肉外敷」等民間偏方，亦要避免進食未經煮熟的蛙、蛇等野味肉食，同時不應飲用生水或接觸受污染的水源。醫生強調，一旦身體有任何不適，應立即尋求專業西醫診治，切勿胡亂處理。