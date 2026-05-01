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莫氏雞煲｜五一墟冚半小時派66個籌 網傳10萬加盟費老闆斥造假報警

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更新時間：15:55 2026-05-01 HKT
發佈時間：15:55 2026-05-01 HKT

廣東佛山順德一間「莫氏雞煲」，因美食博主一條短片而爆紅超過一個月，熱度絲毫不減。在「五一」長假期首日，大批食客天未光已在店外大排長龍，有深圳客更於凌晨五點驅車前往「朝聖」。然而，店紅是非多，網上近日瘋傳一份聲稱是該店的加盟協議，索價10萬元（人民幣，下同）逼得店家急忙報警澄清。

「頭等雞艙」迎客

綜合極目新聞等內地媒體報道，今日（1日）上午9時許，距離正式派籌尚有1小時，莫氏雞煲總店門外的「候雞亭」已排起人龍。排在首位的王先生是本地人，他表示早上6時許已到場，只為一嚐這「網紅」雞煲的滋味。現場可見，等候區亦充滿趣味，座椅上印有「頭等雞艙」、「大吉大利，莫氏吃雞」等標語。

相關新聞：莫氏雞煲｜現象級網紅餐館宣布「五一」放假 老闆：健康比賺錢重要」

有專程從深圳一行十人驅車前來的食客表示，無法理解一個雞煲竟能如此火爆。另一名深圳客則透露，自己清晨5點便出發，7點多到達時，沒想到前面已有多人排隊。據悉，截至上午10時25分，該店已派發66個輪候籌號。

相關新聞：順德隱世雞煲被起底︱網民不聽勸「鬥氣」式光顧 老闆累到現「生無可戀」樣

店家就傳聞報警

人氣高企的同時，一紙疑似偽造的加盟協議亦在網上流傳。有網民於4月29日分享一份空白的《莫氏雞煲預加盟意向協議》，內容列明一次性加盟費為10萬元，另加每月2萬元的管理費及營業額8%的品牌服務費。

對此，莫氏雞煲老闆的兒子接受內媒查詢時，直斥該協議為偽造，強調上面既無公章也無簽名，他們已就此事報警處理。

一月連開三間分店

儘管受謠言困擾，莫氏雞煲的擴張步伐並未停歇。僅在爆紅後的一個月內，已火速在珠海、雲浮及順德清暉園附近連開三間分店。店主「老莫」亦連續三日親赴三地剪綵，並與食客合影，儼然成為「生招牌」。據悉，仍有其他分店正在籌備當中，擴張之勢銳不可擋。
 

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