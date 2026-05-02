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孫楊報警｜傳有私生子、阿媽干預節目、違規讀博 遭大規模網暴

即時中國
更新時間：16:46 2026-05-01 HKT
發佈時間：08:25 2026-05-02 HKT

中國游泳奧運冠軍孫楊近日偕妻張豆豆參與內地綜藝節目，惟夫妻相處模式引發巨大爭議，更演變成一場大規模網絡風暴。網上流傳其母致電節目組要求刪除嘉賓言論，甚至傳出有「私生子」、博士入讀資格受質疑等謠言。孫楊工作室今日（5月1日）發出嚴正聲明，指孫楊正遭受有組織、有計劃的網絡暴力，已就事件向公安機關報案並獲受理。

導火線：嘉賓一句「他配不上你」

綜合內地媒體報道，事件的導火線源於近期播出的綜藝節目《妻子的浪漫旅行》。節目中，嘉賓之一的歌手馬頔（Dí）曾開玩笑地向張豆豆表示「他（孫楊）配不上你」。其後，有網民發現該片段已在正式播出的節目中被刪除。

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事件隨即在網絡發酵，有傳聞直指是孫楊母親對該言論感到不滿，親自致電節目製作人要求刪除。其後，「孫楊媽媽半夜致電教育女PD（監製）」、「孫楊有私生子」等傳聞甚囂塵上，傳聞稱孫楊與前女友、前國航空姐李瑩念於2013年育有一子，取名李庚泰（或李某泰），現年13歲，在北京某擊劍俱樂部訓練。孫楊私生子傳聞一發不可收拾。

博士入學資格惹懷疑

此外，孫楊的博士入學資格亦惹來懷疑。孫楊2018年通過「申請考核制」入讀上海體育大學運動人體科學博士，但當年首輪擬錄取名單及複試名單中均無其名。在補錄名單內，孫楊卻突然以面試89分出現，且未像其他考生公示英語成績與科研成果。校方回應稱：「孫楊仍是該校學生」，但未解釋錄取流程爭議，孫楊方面對此也暫無回應。

工作室：惡意捏造已報案

面對排山倒海的負面輿論，孫楊工作室於4月29日及今日（5月1日）兩度發出嚴正聲明。工作室否認私生子傳聞、否認孫楊母親曾干預節目剪輯，斥所有相關說法均為「惡意捏造，毫無事實依據」，已委託律師取證，並‌保留追究法律責任的權利。‌‌‌

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在今日最新的聲明中，工作室態度更為強硬，指孫楊正遭受「大規模、有組織、有計劃的網絡暴力與造謠誹謗」，已嚴重侵害其合法權益。聲明中附上《行政案件立案告知書》，證實孫楊已就此事向公安機關報案，並已獲依法受理。

工作室正告所有造謠者及惡意傳播者立即刪除侵權內容，並強調法律團隊已固定證據，將依法追究相關人士的民事、行政乃至刑事責任。

夫妻相處模式惹議 孫楊：會反思改進

據悉，孫楊與前藝術體操運動員張豆豆於2021年經相親認識，當時正值孫楊因禁賽而處於事業低谷。兩人於2022年領證結婚，並在節目中透露已育有一名孩子。對於節目中呈現的相處模式引發的爭議，孫楊早前曾回應指，兩人均是首次有此類旅行經驗，過程中看到了自己的缺點，希望回去後能透過討論改進，讓生活變得更好。

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