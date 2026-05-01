深圳六旬漢十年不舉終有救 植入18cm「秘密武器」重振雄風

深圳一名61歲男子，因長達十年患有重度勃起功能障礙（ED），在藥物治療無效後，近日於深圳大學總醫院成功接受被喻為男科「天花板」級別的陰莖假體植入手術。醫生為其植入長達18厘米的「三件套」假體，助其重獲新生。據悉，該假體理論上使用壽命可超過十年。

藥石無靈「終極武器」成唯一出路

綜合《深圳新聞網》及《深圳商報》報道，該名61歲的劉姓患者（化名老劉）自五十多歲起便出現勃起功能障礙，近十年來情況惡化至重度級別，其相關身體組織已出現不可逆的病理改變，即使服用藥物亦收效甚微。

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經深圳大學總醫院泌尿外科團隊系統性檢查及評估後，確認其情況屬於難治性ED，常規治療已無法起效。醫療團隊最終決定採用被視為「終極武器」的陰莖假體植入術。該手術技術要求極為嚴苛，是治療此類頑疾的終極手段之一。

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術後「保養」得宜可用逾十年

報道指，手術由該院泌尿外科醫生團隊負責，主刀醫生為患者植入一套精密的「三件套」裝置，當中包括一對18厘米長的「人工海綿體」、一個儲液囊及一個控制泵。

手術中，醫生在患者陰囊的隱蔽位置開刀，以減少創傷及疤痕。儲液囊被妥善安置於腹腔外的恥骨後間隙，而控制泵則置於陰囊皮下，方便患者日後自行操作。整個手術過程順利，術後假體運作平穩有力。

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劉先生在術後留院觀察數天後已順利出院。在14天後的覆查中，醫療團隊更「手把手」指導他如何正確使用及保養這套體內的精密裝置。醫生表示，若「用得好、保養得當」，這款假體的理論使用壽命能超過十年，為受同類問題困擾的患者帶來新的希望。