Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「熊貓界頂流」花花慘被屈殘疾 粉絲嬲爆報警 涉事旅行社急發聲明致歉

即時中國
更新時間：10:24 2026-05-01 HKT
發佈時間：10:24 2026-05-01 HKT

成都大熊貓繁育研究基地的「熊貓界頂流」明星「花花」（本名「和花」），近日竟被一名導遊在帶團解說時指稱為「殘疾」，引起現場遊客及網民強烈不滿。事件在網絡迅速發酵，涉事的四川省中國青年旅行社有限公司於今日（5月1日）發布致歉聲明，表示將嚴肅處理，絕不姑息。

旅行社：涉事者為外聘導遊

根據該旅行社官方聲明，事件發生於4月29日由其錦華分社接待的一個熊貓基地一日遊旅行團。聲明中指出，發表不當言論的導遊雷某霞，並非該公司的職員，而是分社由外部聘請的帶團人員。

相關新聞：成都熊貓基地︱無人機闖展館嚇壞「和花」 神勇保安一招擊落︱有片

聲明中寫道：「此次事件的發生，暴露出該分社經營管理存在失察失職的情況。對我省文旅行業造成的負面影響，我們深感自責與愧疚。」旅行社因此向深受大眾喜愛的大熊貓「花花」、所有關愛並守護大熊貓的公眾與網友，致以最誠摯的歉意。

目前，該公司正主動配合成都市文旅行業主管部門進行調查，並將根據調查結果，對涉事分社及相關責任人予以嚴肅處理。

相關新聞：大熊貓「平平」和「福雙」將赴美 展十年旅居生活

導遊堅稱「公司稿件」 拒道歉改口稱「唐氏綜合症」

據內媒《極目新聞》早前報道，事發時一名「花花」的忠實粉絲在場，聽到該女導遊向遊客稱「花花」是殘疾時，立即上前指正其說法有誤。然而，該導遊堅持自己沒說錯，辯稱「公司電子稿就是這樣寫的」，並拒絕遊客提出的道歉及出示導遊證的要求。

現場有遊客隨即報警求助。據報，警員到場後，該導遊才改口，聲稱當時是說「花花」患有「唐氏綜合症」。

相關新聞：基因突變？四川臥龍驚現「黑熊貓」 真相竟與落雪有關｜有片

花花憑可愛外貌與暖心互動走紅

事實上，「花花」是成都的「城市文旅名片」。根據官方介紹，牠於2020年7月4日出生，以毛色白亮、矮鼻頭、微笑唇及標誌性的倒水滴形黑眼圈為特徵，其背影酷似三角飯糰，辨識度極高。

除了可愛的外貌，「花花」與其飼養員「譚爺爺」之間的溫馨互動，亦是吸引大量遊客慕名而來的原因之一。今年4月24日，四川成都文旅更宣布，「花花」將擔任成都市文旅局榮譽局長，足見其非凡地位。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
影視圈
15小時前
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
即時國際
2小時前
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法 「距離深圳越遠 抗跌力越高」
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法「距離深圳越遠 抗跌力越高」
樓市動向
5小時前
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
影視圈
2026-04-30 11:00 HKT
星島申訴王｜深水埗驚現「碰瓷Running Man」 無故硬撼車頭玻璃 司機爆後續發展
星島申訴王｜深水埗驚現「碰瓷Running Man」 無故硬撼車頭玻璃 司機爆後續發展
申訴熱話
3小時前
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
五一黃金周｜收工即北上 深圳灣旅客絡繹不絕 港珠澳大橋車流極高峰
五一黃金周｜市民收工即北上 深圳灣旅客絡繹不絕 港珠澳大橋車流極高峰
突發
15小時前
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
旅遊
2026-04-30 10:00 HKT
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
2026-04-29 15:35 HKT
141年手工遮廠融合兩代思維 梁蘇記堅持「遮骨免費維修」 拓網購開工作坊 變母親節活動
141年手工遮廠融合兩代思維 梁蘇記堅持「遮骨免費維修」 拓網購開工作坊 變母親節活動
商業創科
5小時前