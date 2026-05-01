「熊貓界頂流」花花慘被屈殘疾 粉絲嬲爆報警 涉事旅行社急發聲明致歉

成都大熊貓繁育研究基地的「熊貓界頂流」明星「花花」（本名「和花」），近日竟被一名導遊在帶團解說時指稱為「殘疾」，引起現場遊客及網民強烈不滿。事件在網絡迅速發酵，涉事的四川省中國青年旅行社有限公司於今日（5月1日）發布致歉聲明，表示將嚴肅處理，絕不姑息。

旅行社：涉事者為外聘導遊

根據該旅行社官方聲明，事件發生於4月29日由其錦華分社接待的一個熊貓基地一日遊旅行團。聲明中指出，發表不當言論的導遊雷某霞，並非該公司的職員，而是分社由外部聘請的帶團人員。

相關新聞：成都熊貓基地︱無人機闖展館嚇壞「和花」 神勇保安一招擊落︱有片

聲明中寫道：「此次事件的發生，暴露出該分社經營管理存在失察失職的情況。對我省文旅行業造成的負面影響，我們深感自責與愧疚。」旅行社因此向深受大眾喜愛的大熊貓「花花」、所有關愛並守護大熊貓的公眾與網友，致以最誠摯的歉意。

目前，該公司正主動配合成都市文旅行業主管部門進行調查，並將根據調查結果，對涉事分社及相關責任人予以嚴肅處理。

相關新聞：大熊貓「平平」和「福雙」將赴美 展十年旅居生活

導遊堅稱「公司稿件」 拒道歉改口稱「唐氏綜合症」

據內媒《極目新聞》早前報道，事發時一名「花花」的忠實粉絲在場，聽到該女導遊向遊客稱「花花」是殘疾時，立即上前指正其說法有誤。然而，該導遊堅持自己沒說錯，辯稱「公司電子稿就是這樣寫的」，並拒絕遊客提出的道歉及出示導遊證的要求。

現場有遊客隨即報警求助。據報，警員到場後，該導遊才改口，聲稱當時是說「花花」患有「唐氏綜合症」。

相關新聞：基因突變？四川臥龍驚現「黑熊貓」 真相竟與落雪有關｜有片

花花憑可愛外貌與暖心互動走紅

事實上，「花花」是成都的「城市文旅名片」。根據官方介紹，牠於2020年7月4日出生，以毛色白亮、矮鼻頭、微笑唇及標誌性的倒水滴形黑眼圈為特徵，其背影酷似三角飯糰，辨識度極高。

除了可愛的外貌，「花花」與其飼養員「譚爺爺」之間的溫馨互動，亦是吸引大量遊客慕名而來的原因之一。今年4月24日，四川成都文旅更宣布，「花花」將擔任成都市文旅局榮譽局長，足見其非凡地位。

